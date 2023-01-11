春節前夕，社會角落中還有許多生活陷入困境的弱勢家庭與孩童亟待外界伸援關懷。台灣世界展望會於歲末年初發起「紅包傳愛─孩子的未來，交給我來」行動，邀請民眾分享新年豐收的喜悅，捐款送出助學、健康、平安、希望4種紅包，幫助弱勢兒少成長與學習之路走得穩、走得遠。

小庭姊妹自幼爸爸過世，罹患遺傳性高血壓的媽媽，獨自面對孩子們及爸爸留下的債務，只能日夜兼職，白天做工、下班到小吃攤打工，承擔收入不穩定、育兒、養家及還債等多重壓力，常使血壓飆高引發昏厥，多年來靠藥物和意志力撐著，媽媽唯一的心願，「盼望孩子們好好讀書，轉變未來生活。」

台灣世界展望會每學期開學前提供小庭姊妹助學金，以繳納學雜費、書籍教材等需要，8年多來，社工不定期為小庭帶來生活用品，訪視關心媽媽及孩子的生活。

隨著小姊妹倆漸漸成長、開始上學後，教育及生活開銷也跟著增加，每月扣除房租及水電等日常開支能運用的錢已不多，於是媽媽帶孩子們搬進向親友借的老屋。

多年來，空間狹小沒有書桌椅，屋況失修漏水、壁癌等問題，讓母女束手無策，近期各社福機構合力幫她們搬進組合屋，冬天來臨前有個遮風避雨的家，就讀九年級的小庭終於第一次擁有了書桌。

台灣世界展望會於春節前夕發起「紅包傳愛」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望4種紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生涯發展／生計培力方案經費，2022年所募得的愛心紅包，共使17萬 8669人次受益。

台灣世界展望會東區辦事處處長蕭文榮感謝台東日暉國際渡假村、知本富野溫泉休閒會館、秀泰影城等愛心企業響應「紅包傳愛」，即日起至2月28日止，邀請台東民眾參與「紅包傳愛」、送出紅包，幫助弱勢家庭與孩童過一個安心好年！愛心專線：089-340964轉221。