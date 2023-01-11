台中捷運去年旅客整體滿意度達93.7％。（張亦惠攝）

台中捷運綠線2021年4月底正式通車，至今已近2年，台中捷運公司11日公布，去年旅客整體滿意度達93.7％，較2021年92.7％成長1個百分點；在各項服務中，以「車廂整體清潔」滿意度達98.9％最高，另，轉乘部分仍以步行為最多，車站外部轉乘運輸工具便利性仍有再優化空間。

中捷公司表示，為了解旅客對各項服務滿意度，2021年首度委託市場研究公司在沿線車站進行旅客滿意度問卷調查，去年底再度辦理旅客滿意度調查。調查結果顯示，旅客對於台中捷運服務整體滿意度達93.7％，其中，非常滿意29％、滿意64.7％、普通6.1％、不滿意0.2％，非常不滿意則為0。而在各項服務中，滿意度前三名均與清潔有關，「車廂整體清潔」滿意度98.9％、「車站整體清潔」滿意度98.6％、「廁所整體清潔」滿意度98.4％。

調查結果也發現，旅客到站主要轉乘方式以步行最多，佔40.6％，其次為公車14.2％、高鐵11.8％，公車使用率相對較低，車站外部轉乘運輸工具便利性仍有再優化空間。中捷公司表示，預計在今年上半年續辦捷運轉乘精進研討會，邀集產官學研專家經驗分享與意見交流，並持續觀察旅客轉乘的便利性與需要性，作為優化捷運聯外轉乘環境重要推動方向。

中捷公司說明，該調查於去年10月20日至28日在捷運綠線沿線車站，針對有搭乘台中捷運經驗的旅客進行滿意度問卷調查，在95％信賴區間及3％抽樣誤差，完成1000份有效問卷。感謝民眾對於台中捷運的支持與肯定，未來將根據旅客特性及提供的寶貴意見，持續精進服務品質。