大腸癌連續15年高居國人十大癌症之首，目前國內提供50至74歲民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查。根據國民健康署統計，去年（2022）僅有119.3萬人受檢，遠低於新冠疫情前的篩檢量；值得注意的是，男性大腸癌發生率比女性高1.5倍，去年男性篩檢量卻比女性少20.9萬人，可能因此錯過早期發現大腸癌的良機。

國建署最新公布的109年癌症登記資料顯示，男性大腸癌的發生率則比女性高出1.5倍。台大醫院健康管理中心主任、內科部教授邱瀚模指出，許多癌症發生率都是男比女多，但最大隱憂在於各項癌症篩檢人數往往是「男少於女」，推測原因在於男性對於健康的認知程度較差。

國健署癌症防治組組長林莉茹說明，去年接受糞便潛血篩檢人數有70.1萬名女性、49.2萬名男性，女性是男性的1.43倍；過去3年（2019到2021）也可以發現同樣趨勢，女性篩檢量是男性的1.3倍左右。

另外，近三年來受到新冠疫情影響，糞便潛血篩檢人數直直落。林莉茹說，去年篩檢量共119.3萬，雖然較2021年增加13.3萬人，但仍未恢復疫情前的篩檢量，2019年篩檢量共有138萬人。

邱瀚模指出，因症狀就醫被診斷的大腸癌患者，約有2成已是第四期，如果是透過篩檢發現大腸癌者，大約只有7％到8％是第四期，由此可知證明篩檢是早期發現的最佳工具；但過去三年因為疫情影響，大腸癌篩檢量驟減，最近有外科醫師在手術過程中觀察到，患者的腫瘤嚴重程度增加了。

「一顆3到4公分的大腸息肉，大約2、3年就可能變成癌症！」邱瀚模指出，歷經3年的新冠疫情，已經足以讓一顆大息肉變成癌；如果疫情前已是第一期大腸癌而不自知，可能已經進展到第二、三期，但任何人都無法知道自己肚子裡有什麼病灶，因此提醒民眾盡快篩檢，及早揪出大腸癌。

國健署提供年滿50歲至未滿75歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。可持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，返家解便後刮取適當檢體，放入管內並送回醫療院所，回家等待檢驗報告；如糞便潛血檢查結果呈現異常，請儘速接受大腸鏡檢查。