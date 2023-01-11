消費習慣逐漸改變，銀行局統計，截至2022年10月底本土電子支付使用者共2,077萬人，年增36.3％；2022年1～10月電子支付交易金額878億元，年增24％，電子支付「方便、優惠、零接觸」特性深受青睞，愛金卡公司旗下icash Pay服務特別攜手元大投信，推出購買基金服務，更成為業界首家提供電子支付帳戶購買基金服務的電支業者。

icash Pay目前提供連結存款帳戶，截至目前已合作累積達13家金融機構，包括台北富邦、國泰世華、中國信託、中華郵政等，即日起擁有這13家金融機構存款帳戶的icash Pay使用者，在線上就可完成元大投信開戶及支付綁定。至2023年3月31日，使用icash Pay單筆或定期定額申購元大投信0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等主打基金，即享該檔基金0元手續費優惠，同時為降低基金理財門檻，每月最低只要1,000元，形同每天省下30元的飲料錢，就能申購這些主打基金。

除了有icash Pay申購優惠活動外，元大投信更於2022年年底推出LINE官方帳號，民眾於icash Pay申購成功，並於元大投信Line官方帳號完成綁定，即可線上查看個人基金庫存、交易明細及配息資訊，簡單管理基金資產，透過小錢理財放大你的財富。 未來愛金卡將持續擴散OPEN POINT生態圈範疇，並透過微金融支付優勢與創新金融科技的產業夥伴合作，拓展各面向商戶與場域合作，更將透過精準行銷數據分析，推動共贏效益。