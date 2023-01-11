流水席的食材往往能夠讓人有吃又有拿，因此受到不少人支持。不過筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航透露，其實他對流水席抱持負面看法，因為對於做政治和選舉的人來說，「很容易被判定是賄選」。

周偉航指出，最高法院檢察署的「賄選犯行例舉」，第一項「對於有投票權人，行求、期約或交付下列財物或其他不正利益，約其不行使投票權或為一定之行使者，涉有賄選罪嫌」，其中的第四條提到，假借募款、聯誼活動或其他相類理由，提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席，屬於賄選行為。

周偉航說明，他對流水席抱持負面看法，因為對做政治和選舉的人來說，流水席未針對用餐者管制，很容易被判定是賄選，「家中有人選舉，你辦流水席，直接奧斗（Out）」；反觀在飯店辦政治餐會，則能對用餐者進行管制，檢調也會派人在出入口錄影存證。

對此，許多網友紛紛回應，「小時候的流水席表演很精彩的」、「難怪都會約在私人招待會所，隱密又不會被檢舉賄選」、「接近30年前到桃園郊區，吃過辦在休耕田地上的喜宴，餐點好吃，『表演』好看，至今還是令我印象深刻」。