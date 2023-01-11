台中市大里區西榮里守望相助隊因人數不足暫停運作，新任西榮里長羅文評則表示，將持續招募人員加入，待招滿人將恢復運作。（李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區永隆里守望相助隊日前申請解散、西榮里守望相助隊隊員接連退出致人數不足規定，被迫暫停運作，中市議員李天生11日要求市府重視，協助輔導持續運作，避免影響社區治安；中市府表示，尊重地方決定，將請區公所持續輔導推動里守望相助隊運作。

李天生指出，選舉過後出現後遺症，大里永隆里長選舉失利後，申請解散守望相助隊；西榮里長換人後，將業務移給新任里長羅文評接辨，但是不少隊員選擇退出，造成人數不足規定35人，被迫暫停巡邏勤務。

新任永隆里里長黃秀玲辦公處指出，永隆里守望相助隊已向公所申請解散，預計未來會再成立新的守望相助隊伍，目前有多位里民表達願意加入，他們也預計將自家的車子申請改造成巡邏車，供新成立的守望相助隊使用；新任西榮里長羅文評則表示，目前西榮里守望相助隊隊內留下14位左右隊員，未達到守望相助隊人數標準所以暫停運作，未來將會持續招募新血加入，待招滿人即會恢復運作。

李天生說，各地守望相助隊多由里長主導，成立並不容易，除需要找尋企業贊助、邀請熱心鄉親加入，平時更要照顧隊員們的福利，付出不少心血，值得敬佩；每每選舉後都會傳出解散守望相助隊事件，多數原因是里長換人，部分是隊員倦勤，外界應該尊他們的決定，但仍希望市府主導輔導，協助接棒持續運作，避免影響社區治安。

中市府民政局表示，守望相助隊由地方推動成立，目前里隊申請解散或暫停運作，市府尊重地方決定；至於受到里長換人及隊員倦勤影響，導致里隊解散或暫停巡守情形，市府將請區公所持續協助宣導並輔導推動里守望相助隊運作，共同守護里民生命、財產安全，協助警力維護治安。