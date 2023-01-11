陳建仁。(考試院提供)

內閣將進行改組，呼聲最高的前副總統陳建仁今天赴考試院演講，強調「在危機中學習變革」的重要性。他回顧2003年抗SARS工作告一段落後，全力推動相關修法，使得後續政府防疫能量得以建立。他期勉所有公務員培養面對風險的因應能量，具備改革思維、和洞察組織脆弱點的能力，以面對各種突發的挑戰。

考試院今天舉辦93周年院慶活動，邀請前副總統暨中研院院士陳建仁就「從防疫談跨域合作與用人選才」發表專題演講。

考試院院長黃榮村在致歡迎詞時表示，陳建仁與考試院關係深厚，除了年輕時曾以學者身分參與國家考試的命題及閱卷工作之外，在服務於國科會、衛生署（現衛福部）期間，也曾推動相關的人事制度及組織改造的變革；擔任副總統期間，更領導年金制度改革的研議，並主持本屆考試委員提名的審薦作業。

陳建仁在演講中，特別強調「在危機中學習變革」的重要性。他回顧2003年抗SARS工作告一段落後，有感於全球性傳染病將是未來政府隨時需要因應的挑戰，因此全力推動相關修法，建立防疫醫師制度，引進優秀的醫師進入公部門服務，使得後續政府因應禽流感及COVID-19的防疫能量得以建立。

他特別感謝考試院能夠與行政、立法部門合作，創造用人彈性和跨域合作機會，讓醫事人才能有為國家服務的機會和榮譽感。

陳建仁指出，他早年服務於國科會時，欠缺完好的制度，負責專業學門的處長若無文官資格，只能以研究員的身分兼任，修法後才得以教授資格聘任，滿足實務上的需要。藉由醫事人員及教育人員任用制度的兩個案例，他期勉國家能以更彈性的用人制度，吸引民間人才進入公部門服務，並促進官民交流。

他也肯定日前考試院以開放的態度，推動「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」的修法，讓更多民間專業人才能加入公部門，在公共事務上發揮專長，也強化政府施政能量。

陳建仁強調，吸引專業人才加入政府行列，最重要的是建立工作的使命感和榮譽感，也需要建立制度的彈性、及待遇與升遷的誘因，不能期待一套西裝給所有人穿。他也從政府防疫的經驗出發，期勉所有公務同仁培養面對風險的因應能量，具備改革思維、和洞察組織脆弱點的能力，以面對各種突發的挑戰。

演講活動歷時1個半小時，考試院說明，93周年院慶活動原本預定於1月4日舉辦，因蔡英文總統指派陳建仁擔任特使，前往梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世葬禮，因而順延至今日辦理。