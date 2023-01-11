高市議會將於2月1日召開第1次臨時會，議長康裕成今（11）日突然喊話，呼籲全體議員踴躍出席，盡速審議完成112年總預算。對此，藍綠各自解讀，藍營質疑「有鬼」，難道想加速護航通過預算嗎？還是擔心泛綠不去開會？綠營則強調，黨團及友黨都一定會出席，好盡速審完預算

因程序委員會尚未成立，這次臨時會依法由議長康裕成逕核提大會商討。康裕成強調，第4屆議會第1個重要任務是審議112年度總預算案，此攸關市政重要建設的推動及市民相關福祉，尤其要確保弱勢市民權益。

日前經黨團依協商後，結論擇定過年後的2月1日、2月13日起召開第1及第2次臨時會，每次會期10天。康裕成今表示，希望全體議員踴躍出席會議，儘速完成攸關城市進步的總預算審查。

康裕成進一步說，第1及2次臨時會重要日程草案，包括決定臨時會議事日程、成立各種委員會、總預算案2、3讀會及審議公債與賒借收入案等，因此期盼全體議員共同發揮議事效率，配合預算執行時效性。

高市議會國民黨黨團總召陳美雅質疑，康議長如此作法，簡直在藐視議員，開會審查預算本來就是議員的天職，難道是暗指泛綠議員不會出席開會嗎？畢竟現在泛綠是占最多數，是害怕泛綠不出席，會讓陳其邁漏氣？才透過新聞稿施壓嗎？

另方面，陳美雅強調，國民黨對於民生、經濟等市政發展相當重視，針對總預算審查絕對不會手軟，會好好嚴格把關，不會讓泛綠護航，反對「包裹」審查，會逐條審查預算，也呼籲康議長秉持公正立場讓議員們充分表達意見。

高市議會民進黨黨團總召江瑞鴻則說，未耳聞有議員說不出席臨時會，民進黨黨團及友黨都一定會出席，選舉都選完了，接下來就要加緊讓預算通過，好讓市長陳其邁較好推動市政。