台中市政府為讓年輕父母，兼顧就業及育兒時無後顧之憂，打造平價、優質、普及的公共托育服務，減緩家庭經濟壓力，目前台中市公托收費，全市已完成33所公托，目標逾50所，南區兒少家庭福利館新建工程，11日由副市長王育敏親自主持開工動土祈福典禮，為地下1樓、地上3樓之建築，預計2024年10月完工。

台中市副市長王育敏表示，台中市公托收費，每個月家長只要負擔1500元，為全國最低；南區兒少家庭福利館由社會局自辦新建，由衛生福利部社會及家庭署補助2000萬元，市府自籌2991萬元；讓年輕家庭減輕托育負擔，給孩子有更好成長環境，讓年輕人「樂婚、願生、能養」。

社會局長廖靜芝指出，南區兒少家庭福利館以「探險、遊戲、對話」為設計發想主題，藉由穿透性視覺設計，結合光與影的變化，營造活潑、寬敞及明亮的特色空間，希望建構1間充滿幸福、希望的場域，讓台中市孩童及青少年擁有快樂及健全成長發展的權利。

社會局指出，南區兒少家庭福利館1樓設置托嬰中心，提供40名0到2歲嬰幼兒的托育服務；2樓設置親子館，提供0到6歲嬰幼兒遊戲互動，及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱；3樓提供青少年福利服務，規畫設置0至18歲青少年友善活動場域，整合兒少相關資源、打造兒少專屬的福利館。

社會局表示，新建置的兒少家庭福利館提供各項平價、社區化且高品質的友善托育資源及軟硬體設施，盼透過資源整合降低家庭照顧壓力，讓青少年能有從事正當休閒的活動場所。