女星鍾欣怡拍攝威寶電信廣告走紅，被稱為「威寶妹」，之後在《天才衝衝衝》中擔任主持，2014年結婚後將重心轉往家庭，選擇淡出演藝圈轉戰電商，不時會透過社群平台分享生活，前陣子她被網友謾罵，經過一段時間的思考她決定提告，並且吐露被網路霸凌的心聲：「你生活中亂罵人，難道不用付出代價？」

鍾欣怡1月初被網友怒嗆：「臭b，不賣可以說一下，不用這樣」，經過一段時間的思考，她決定提告，並吐露身為公眾人物的心聲：「我從20歲開始進入演藝圈，不會不明白，身為公眾人物本來就很容易受到支持喜愛，當然⋯⋯討厭你的也一定不會少，我還記得主持天才衝衝衝的時候，最害怕的事情就是每週六播出後，要去面對網友對我的各種不停的謾罵！那一年每週六晚上都會被罵的日子，真的都是會讓你憂鬱症的言論」。

她表示這些網路言語霸凌的言論，只能自己吸收負面情緒，繼續帶著笑容和熱情完成工作，外界怎麼罵都不能受到干擾，也不能表現出來，「因為我們是藝人，早就練出一身好本事，有著或許是異於常人的抗壓性」，鍾欣怡說自己認為忍一下就過了，卻被老公反問「正常在哪裡？」、「每次都忍，有真的過去嗎？」、「公眾人物又沒犯錯為什麼平白無故要被你霸凌」，這才決定訴諸法律。

她有感而發：「這些年話越說越難聽，大家也越來越過份囂張，你生活中亂罵人、難道不用付出代價？」並表示自己提出告訴了，強調沒禮貌都得付出代價。

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