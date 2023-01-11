在拜耳(Bayer)和LVMH集團的助攻之下，歐股周三早市走高；另一方面，中國的開放邊境以及聯準會較不激進升息的希望，也助長了市場人氣。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.13點或0.14%，為445.84點。

華爾街股市週二收高，歐股昨天也收窄跌幅，主要原因是市場預期美國通膨將較溫和，以及聯準會主席鮑爾縮手對貨幣政策提出評論，都有助推升市場的風險偏好。

上周美國工資成長放緩的資料，加大了人們對聯準會和歐洲央行不那麼激進升息的希望。

周三利率敏感的科技股升0.8%。

隨著中國的重新開放，大宗商品上漲，推進能源股和礦業股分別上漲1.0%和1.7%。

英國第二大超市集團森寶利(Sainsbury's)跌2.7%，稍早該公司執行長Simon Roberts表示，即使預期全年獲利的上升，但也對消費者持謹慎態度。

拜耳升2.1%；彭博稍早的報導，稱維權投資人Bluebell正在推動該公司的分拆。

LVMH集團升0.7%；該時尚公司大老闆Bernard Arnault加強了家族對該集團的控制，讓女兒接掌迪奧(Christian Dior)品牌事業。