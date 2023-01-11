從1月8日起，大陸政府對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，代表民眾生活回到常軌，大陸文化和旅遊部今天（11日）公布，疫情期間曾公布的8項疫情防控工作指南全部廢止，要保障文化和旅遊活動正常開展，人員有序流動。要指導公共文化單位、文化和旅遊經營單位做好場所、活動的常態化疫情防控，科學佩戴口罩，做好清潔消毒和通風換氣，降低病毒傳播風險。疫情嚴重期間，可適時依法採取臨時性的防控措施，及時應對、果斷干預、科學處置。

關於落實新型冠狀病毒感染「乙類乙管」 做好文化和旅遊行業疫情防控工作的通知

各省、自治區、直轄市文化和旅遊廳（局），新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局：

為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照國務院聯防聯控機制綜合組《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》和《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》要求，現就做好文化和旅遊行業疫情防控有關工作通知如下：

一、準確把握「乙類乙管」總體方案精神

以習近平同志為核心的黨中央高度重視疫情防控，全面加強對防控工作的集中統一領導，始終堅持人民至上、生命至上，有力保障了人民生命健康和經濟社會發展，為防控策略調整、穩步進入新階段爭取了防疫戰略主動。3年來，文化和旅遊行業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，因時因勢優化調整行業疫情防控政策，統籌疫情防控和行業恢復發展取得積極成果。

當前，隨著病毒變異、疫情變化、疫苗接種普及和防控經驗積累，我國新型冠狀病毒感染疫情防控工作進入新階段，面臨新形勢新任務。各地文化和旅遊行政部門要進一步提高政治站位，堅持人民至上、生命至上，堅持科學防治、精準施策，堅持常態化防控和疫情嚴重期間應急處置相結合，平穩有序實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」後的防控政策，統籌疫情防控和行業發展。

二、認真落實「乙類乙管」總體方案要求

新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，工作重心從「防感染」轉到「保健康、防重症」，從風險地區和人員管控轉到健康服務與管理。實施「乙類乙管」，不是放開不管，而是強調更加科學、精准、高效做好疫情防控，更好統籌疫情防控與經濟社會發展。

各地文化和旅遊行政部門要結合當地實際，制定實施「乙類乙管」後行業疫情防控措施和疫情嚴重時的防控措施，確保各項疫情防控要求落實到位，保障文化和旅遊活動正常開展，人員有序流動。要指導公共文化單位、文化和旅遊經營單位做好場所、活動的常態化疫情防控，科學佩戴口罩，做好清潔消毒和通風換氣，降低病毒傳播風險。疫情嚴重期間，可適時依法採取臨時性的防控措施，及時應對、果斷干預、科學處置。

三、紮實做好宣傳引導和人員健康管理

各地文化和旅遊行政部門要加強對優化調整政策的解讀，引導全行業客觀認識我國防控政策措施優化調整的科學性和必要性，築牢群防群控基礎。充分發揮傳統媒體和網站、微信、客戶端等互聯網平台的作用，全方位、多渠道開展新型冠狀病毒感染防控知識宣傳引導。

強調「每個人都是自己健康的第一責任人」，引導工作人員、參與文化和旅遊活動人員自覺遵守防疫有關規定，堅持勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣。開展工作人員培訓，提高疫情防控意識和服務水平。提醒參與文化和旅遊活動人員關注自身健康狀況，做好個人防護。

四、切實加強組織領導

各地文化和旅遊行政部門要強化責任擔當，組織落實好「乙類乙管」各項疫情防控措施，科學精準做好疫情防控工作。要加強對公共文化單位、文化和旅遊經營單位的指導，明確工作目標，細化工作要求。要開展督導檢查，及時發現問題並督促整改，確保各項疫情防控措施落實到位。公共文化單位、文化和旅遊經營單位要認真落實疫情防控主體責任，執行實施「乙類乙管」後行業疫情防控措施，推動各項工作有序開展。

自本通知印發之日起，文化和旅遊行業8項疫情防控工作指南同時廢止。

特此通知。

文化和旅遊部辦公廳

2023年1月11日

文化和旅遊行業疫情防控工作指南廢止目錄

一、旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）

二、娛樂場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）

三、劇院等演出場所新冠肺炎疫情防控工作指南 （第七版）

四、互聯網上網服務營業場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）

五、劇本娛樂經營場所新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）

六、旅遊景區疫情防控措施指南（2022年12月修訂版）

七、公共圖書館、文化館（站）疫情防控措施指南（2022年12月版）

八、社會藝術水平考級現場考級活動疫情防控措施指南（2022年11月修訂版）