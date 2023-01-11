今（11日）在宜蘭市昭應宮舉辦《宜蘭縣媽祖信仰研究》專書座談會。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（11日）在宜蘭市昭應宮舉辦《宜蘭縣媽祖信仰研究》專書座談會。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近年宜蘭縣政府積極舉辦「蘭陽媽祖文化節」，去年10月底委託佛光大學宗教學研究所進行媽祖信仰調查，並完成出版《宜蘭縣媽祖信仰研究》專書，今（11日）在宜蘭市昭應宮舉辦新書座談會；縣府民政處長吳志宏表示，希望這本書能開創台灣媽祖信仰研究的新紀元，樹立縣市政府尊重地方文化的典範。

蘭陽媽祖文化節為宜蘭年度重要宗教盛事，自2019年舉辦迄今廣受好評，藉由媽祖出巡繞境、鑽轎腳、神將體驗等活動，吸引旅遊人潮，推展宜蘭在地民俗文化特色、廟宇文化交流；遂去年縣府結合佛光大學、國立雲林科技大學台灣寺廟研究中心等學術單位，對宜蘭媽祖信仰做多面向研究。

經過多位專家學者的調查研究與編撰，終於在去年10月底完成《宜蘭縣媽祖信仰研究》專書；吳志宏表示，該書開創了台灣媽祖信仰研究的新紀元，也樹立了縣市政府尊重地方文化的典範，未來縣府將持續推展宜蘭媽祖藝文活動，期盼帶動觀光產業的發展。

佛光大學宗教學系暨國立雲林科技大學台灣寺廟研究中心副教授、專書總編纂謝瑞隆表示，此次調查研究組織由佛大團隊進行，編寫縣內220餘年媽祖信仰的發展面向及25處媽祖廟的歷史沿革，專書裡收錄20餘張媽祖信仰老照片與相關古物、民俗活動等，充分彰顯宜蘭縣媽祖文化在台灣媽祖信仰的代表性。

開心受邀加入研究團隊的宜蘭縣議會議長張勝德說，透過該書可以重新認識宜蘭媽祖信仰的特色與意義，包含與台海兩岸關係的發展、各地媽祖信仰等，其縣內的金媽祖、玉媽祖、珊瑚寶石媽祖、吳沙媽祖等都是聞名全台的，極具代表性；也會從各種藝文活動突顯出宜蘭縣媽祖信仰的特色文化，發揮其活動的真正效益。

縣議會秘書兼任佛光大學公共事務學系講師黃毓恒指出，民俗祠廟是地方認同的重心，未來地方治理應該思考如何透過媽祖等民俗信仰來推動鄉土文化傳承與地方創生發展。