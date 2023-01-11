宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！ 還原白家綺夫婦警局堵小甜甜真相 @chinatimesent

藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會爭議持續延燒，還扯出家暴案支線，小甜甜和老公宋先生目前正在談離婚，白家綺、吳東諺夫婦慘遭波及。先前開記者會致歉的宋逸民，靜默數天後，今（11日）發長文反控小甜甜說謊，害他們被傷得體無完膚、名譽全毀。對此，知名家事法律師李怡貞批宋逸民的行為根本是「自己往砲口撞」。

宋逸民在文中指出，風波的起源是小甜甜在記者會上提到愷樂，謠傳因模糊焦點而被換角？宋逸民為此解釋：「我想這是所有從事演藝工作者最基本的概念，媒體要怎麼寫哪是我們任何人可以控制的呢？即便我現在成為了牧師，還不至於忘記這30多年來在演藝圈的行規，所以根本沒有理由罵她跟生氣……。」

宋逸民還原當時的情況，確實有請小甜甜到辦公室，提醒她是基督徒，必須要謹言慎行，切勿傷害到自己，當天的談話內容都是關心小甜甜夫妻的狀況，而且小甜甜離開辦公室後，還跟教會友人有說有笑，事後更特別傳道歉訊息表示明白所有人的苦心，哪知所有對話都被扭曲、公諸於世，讓他無奈感嘆：「為什麼會對我們有這麼深的誤解」，接著透露握有與小甜甜的簡訊，若對方同意，可以公開證實所言非假。

針對小甜甜在臉書的指控，宋逸民列出5點回應，否認把她叫去辦公室罵30到40分鐘、吳東諺和白家綺沒去警局堵她、小甜甜答應和老公和好卻欺瞞他人報案驗傷、叫老公絕對不能出庭、陳維齡未說只打一次有什麼關係，最後強調絕對不認同家暴也無法容忍。

律師李怡貞稍早在臉書給出幽默的建議：「所有夫妻的事情，就是聽，不要主動插手／嘴，不要介入，不懂就一律建議離婚；建議離婚還不離婚，就乾脆建議不要離婚，建議不要離婚又吵著要離婚，就建議他們找1.法師2.牧師3.律師4.以上皆是」，接著再隔空向宋牧師喊話：「說真的，宋牧師也真的是很耿直的人啦，明明輔大陳若儀已經下凡來解救，今天還說要分手費150萬，啊你自己說演藝圈三十年，怎今天又自己往砲口撞咧？」不明白現在流水席新聞正熱，小甜甜也稱全案交給司法處理，不再回應，宋逸民為何要在此時主動加入戰局。

許多網友紛紛加入討論：「怕被忘記，趕快自己加戲啊........藝人很怕不紅的」、「溫暖的宋牧師，不喜歡新聞被壓下來的宋牧師」、「無不入地獄誰入地獄，牧者願意扛起八卦的十字架啦」、「硬是往自己身上開了一槍」。

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