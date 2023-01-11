黃偉哲今天主持「安南區安中抽水站」新建工程動土典禮。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

安南區十三佃、總頭寮、新寮等聚落長年遭受淹水之苦，近年來，水利局積極完成多項防洪工程，展現初步淹水改善成果，其中，安南區安中抽水站新建工程今天動土，預計明年9月完工，市長黃偉哲表示，完工後將有效改善當地積淹水，「安中河」也將永遠成為歷史。

以往只要遇暴雨或短時強降雨，安中路整條馬路就淪為汪洋一片，屢被民眾譏為「安中河」，經台南市政府積極向內政部營建署爭取預算下，獲核定3.124億元經費辦理「安中抽水站新建工程」，昨天動土典禮由黃偉哲主持，包括立委陳亭妃、市議員邱昭勝、李中岑、陳怡珍、郭清華等及區長、里長等人參與動土儀式，見證南市府對淹水改善建設的用心與承諾。

黃偉哲表示，該抽水站工程經費相當大，除了中央的3.124億元經費，地方也編列配合款，趁現在非汛期盡快動工，希望工程能順利，有效改善當地積淹水問題，讓過去常被稱為「安中河」的名稱能永遠成為歷史。他說，除了抽水站設施，也要把排水的溝渠管道都能清淤，才能因應將來可能產生的劇烈天氣變化或短時強降雨，保障市民朋友健康安全。

水利局長韓榮華說，黃市長上任後延續既有防洪工程建設外，另加強指示針對安南區十三佃、總頭寮、新寮等區域進行治水方針策略檢討及環境活化改造，安中抽水站新建工程今天開工，預計明年9月完工啟用。

由於海尾寮排水集水區因地勢低窪深受潮位影響，若暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，而溢淹路面。為有效解決，水利局以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下，改善海尾寮排水區域淹水。

目前海尾寮排水下游渠段已設置6萬噸滯洪池，並設置海尾寮E抽水站及海環抽水站，另完成增設排水箱涵及擴建。

水利局指出，安南區安中抽水站新建工程為海尾寮排水中上游水患整治的重要一環，以防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期期間排洪量，完工後，可進一步提升當地防洪能量。