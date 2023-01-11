國內鑄造業龍頭源潤豐擴增二廠生產基地，市長盧秀燕11日舉行動土儀式。（陳淑娥攝）

國內鑄造業龍頭源潤豐位於神岡，以離岸風電及大型化高階工具機種零組件製造著稱。為打造亞洲高階製造中心，今再投資15億元擴增二廠生產基地，預計今年底完工。市長盧秀燕11日出席動土典禮，肯定源潤豐對台灣機械業整個聚落成形有重大貢獻。

盧秀燕表示，源潤豐與台中、中部及全國產業發展密切相關，市府對於優質企業再發展、再擴大樂觀其成，將予以協助。她上任以來，台中市投資額破2兆元，今再添15億元，尤其於新年前開工，格外有意義。

源潤豐董事長黃加再表示，這片土地歷經10年努力，1期占地3000坪，二期將打造2000坪廠房， 第一層為17米，第2層為13米高，以及一棟全球營運總部，投資15億元，未來設定為離岸風電加工預定地，成為亞洲關鍵零組件高階製造中心，以無人化、智慧製造以及永續發展3項為主軸。

經發局指出，源潤豐公司二廠於2022年經經濟部公告畫定特定地區，2019年1月取得補辦臨時工廠登記，並於2020年取得興辦事業計畫，後續完成土地變更編定、工廠設立及建築物建造執照，在市府積極輔導下，歷經11年努力，現已進入最後建廠階段。

源潤豐成立於1974年， 2018年受惠於離岸風電供應鏈在地化策略，成為台灣離岸風電製程審核通過廠商，未來將直接提供離岸風電零組件給西門子歌美颯(Simens Gamesa)等一線風機廠商，在離岸風電規格與產量需求不斷提升下，此次投資計劃將著重在產線擴增，因應未來市場。