今年春節10天長假，台東縣政府表示，全縣有9家動物醫院於春節期間部分時段仍有營業，提醒飼主平日做好寵物健康照護，如定期疫苗、健康檢查與備妥寵物固定用藥，愛護自家毛小孩。

春節期間各動物醫院營業時間如下，懷恩、向日動物醫院1／20正常營業，除夕至初五休診，1／27-1／29正常營業；聯合、寶佳動物醫院1／20正常營業，除夕至初四休診，1／26-1／29聯合正常營業、寶佳1／28上午營業，1／28下午至1／29休診；瑞興、崇仁動物醫院1／20正常營業，除夕僅上午營業，初一至初五休診，1／27-1／29正常營業。

中華動物醫院1／20正常營業、除夕營業到17：00，1／22-1／29每天13：30-16：30營業；專一動物醫院於1／20-21及1／27-28休診，1／22-1／26及1／29為12：00-15：00營業；班比動物醫院於1／20正常營業，除夕至初五12：00-18：00採預約看診。為避免動物醫院臨時調整營業時間，或就診動物過多等候時間過長，飼主可提前電話詢問各醫院。