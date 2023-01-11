世界羽聯BWF超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，台灣女將白馭珀在女單首輪21比18、24比22直落二擊退美籍華裔選手張蓓雯，小小白中止對戰4連敗，也順利晉級16強。

包括6場單打及1場雙打，白馭珀生涯累積和張蓓雯交手過7次，僅在2014年加拿大公開賽準決賽力戰3局獲勝，當時小小白還是在1局落後下連贏兩局逆轉。

這次交手，白馭珀首局7比6領先時被對手連拿7分陷入落後劣勢，但小小白耐心追分，並靠著一波7比0高潮追平比數，進而先搶下一局。

第2局戰況和首局類似，白馭珀先取得領先，又被對手追上、超前，甚至讓張蓓雯先20比17擁有3個局點，但小小白再度上演逆轉奇蹟，該局尾聲共化解了對手5個局點，經過「丟士」過招後，小小白直落二局取勝。

同日混雙首輪其中一場是寶島組合「網內互打」，葉宏蔚／李佳馨21比19、23比21擊敗李哲輝／許雅晴。