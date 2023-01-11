有些人不管工作多努力，永遠都賺不了大錢，經營副業反而能賺更多。《靈匣網》近日分享5個工作運不順，但偏財運卻非常好的星座，他們若斜槓副業，賺得錢會更多，而且還能將副業經營得有聲有色。

1、 牡羊座

牡羊座個性倔強又衝動，說話做事有時不夠謹慎，容易被人抓到把柄，同時他們又追求自由，不會掩飾自己敢鬥爭，職場上容易與同事起爭執而不利於工作，導致他們正財運不佳，不過牡羊座腦筋靈活，而且懂得隨機應變，勇於嘗試新事物，絕不會安於現狀，有著獨特的思考方式，若經營副業，靠著獨到見解大賺一筆。

2、 雙子座

雙子座個性無拘無束，適應力非常強，他們喜歡追求新鮮感，甚至會不斷改變環境，但毅力與定性卻不夠，無法堅持到最後，使他們在事業上難起色，不過雙子座個性熱情又積極，身邊擁有不少朋友，他們興趣廣泛，各領域都有夥伴幫忙，再加上懂得察言觀色，結交朋友時能找到有利自己的對象，貴人運又很旺，開創副業有望成功。

3、 處女座

處女座比較沒自信，經常低估自己的能力，比起創新，他們比較喜歡遵循前人的做法，待在安穩的舒適圈，容易錯失良機，工作上難以獲得更大成就，不過處女座直覺敏銳，總是可以發現不錯的商機，再加上他們分析能力強，經常觀察到別人沒發現的訊息，每次投資時都很慎重，從中獲得自信並擴大優勢，副業上取得不錯成績。

4、 天蠍座

天蠍座精力旺盛，而且想法獨到，工作上又很積極，正財運其實並不差，但容易感情用事，用人辦事有時不夠理智，而且疑心病又有點重，做事情不容易相信身邊的同事，總想要一個人完成，也常讓人感到不滿，工作中容易遇到坎坷，不過他們很有生意頭腦，勇於挑戰創新，憑著自己堅韌不拔的精神開拓副業，能獲得不錯的收益。

5、 金牛座

金牛座穩重又有耐力，但有時過於謹慎，而且比較悲觀，順境中他們往往較積極，但遇到逆境時，適應力就比較差，一點挫折就會讓他們意志消沉，工作上也是如此，不過金牛座的偏財運非常不錯，如果身上沒有錢就會感到不安，所以平時都會做好財務規劃，投資前會先做功課了解，從事副業也是如此，善於用錢滾錢。