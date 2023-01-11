主計總處今公布111年11月全體受僱員工薪資調查，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1至11月經常性薪資4萬4371元，年增率達2.86％，是自民國90年以來同期最大增幅；不過，通膨偷薪，同時間的通膨壓力把企業主加薪吃掉了，同時期的消費者物價指數(CPI)高達2.97％，考量物價後的實質經常性薪資為4萬1345元、年減0.11％，減幅較110年同期的0.04％擴大，為連續第2年負成長。

陳惠欣分析，110年下半年開始，消費者物價指數（CPI）開始超過2％，111年3月起更連續好幾個月突破3％，導致實質經常性薪資落入負成長；不過，111年1至11月全體受僱員工實質總薪資仍有5萬3781元，年增率為0.41％，仍維持正成長。

此外，11月製造業加班工時年減2.7小時，連續5個月減少，製造業受僱人數也減少2000人，連續2個月下滑，陳惠欣解讀，與全球經濟成長放緩，導致需求面下滑有關；不過，內需則呈疫後復甦，服務業受僱人數已有回升，比較明顯如支援服務業，受僱人數月增4000人，旅行社、藝術娛樂等內需服務業，與過去相比也有比較明顯的回溫。