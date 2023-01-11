立法院休會在即，原本朝野希望能在13日完成112年中央政府總預算三讀，國民黨團更建議延會到19日，完成還稅於民法制化及特別預算，趕在農曆年前發現金。不過民進黨團今日開記者會指控國民黨團拖延菸害防制法修法，更發動側翼指國民黨用案海戰術阻擋總預算。國民黨團今決定，撤回延會建議，並暫時不簽署總預算協商結論。

國民黨團指出，原本已完成黨內溝通，決定針對菸害防制法修法簽署協商結論，但沒想到，民進黨團竟在今天舉行記者會，惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信。

國民黨認為，對於不負責任的執政黨，必須自行承擔執政不力的苦果。因此，原本國民黨團建議立法院長游錫堃召集朝野協商，延會至19日，好早日完成行政院還稅於民普發現金6000元的承諾，既然執政無信於在野，國民黨團決定撤回要求協商的建議，讓執政黨繼續拖延還稅於民的承諾。

此外，國民黨團為人民嚴把關，原本針對112年度中央政府總預算提出了2841項提案，經朝野協商後，已經縮減到約40案留待後續處理。沒想到，寧為行政部門橡皮圖章，僅提出69項提案的民進黨，竟發動側翼，將國民黨嚴審預算抹黑成案海戰術擋預算，民進黨自我閹割監督權，還要反咬在野黨。因此，國民黨也決定，暫不簽署總預算協商結論。

國民黨團批評，民進黨一方面高喊立院朝野和諧，一方面卻抹黑、攻擊在野黨團，大玩兩手策略。國民黨團奉勸民進黨，應記取近期選舉連三敗的教訓，傾聽民意，而不是以為可以靠打擊在野黨作為執政不力的遮羞布，民進黨一黨權力事小，阻礙台灣向前事大，國民黨團對於民進黨團的作為，深表遺憾。