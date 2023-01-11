受到DRAM價格續跌影響，DRAM廠南亞科（2408）召開法人說明會，公告2022年第四季稅後純損11.51億元，每股純損0.37元，營運由盈轉虧。由於第一季DRAM價格續跌，南亞科總經理李培瑛表示，需求真的很弱，第一季虧損情況可能比第四季持續擴大。

南亞科公告2022年第四季合併營收季減27.8％達79.54億元，與2021年同期相較減少62.8％，毛利率季減19.6個百分點達13.0％，與2021年同期相較下滑36.4個百分點，營業損失15.44億元，歸屬母公司稅後純損11.51億元，營運由盈轉虧，每股純損0.37元。

李培瑛表示，市場需求真的很低迷，這情況也許會再持續一季或兩季，不過好事是售價跌幅會縮小，2022年第三季和第四季平均銷售價格單季跌幅都有二成，預期2023年第一季價格有機會跌幅逐步縮小，而目前每一家供應商均面臨嚴酷挑戰，南亞科虧損不是個案，第一季虧損情況可能會比上季持續擴大一些。

對第一季展望部分，李培瑛表示，就市場大方向來看，包括俄烏戰爭、全球通膨、中國疫情影響供應鏈及中國內需走弱、全球利息調升等外在因素衝擊，導致消費者購買力下降，企業撙節支出，全球性總體經濟走緩，DRAM市場持續低迷。

李培瑛表示，2023年第二季開始，還是要觀察中國疫情變化，供應鏈重組情況，以及俄烏戰爭、全球通膨等變化，預期要等到2023年下半年，終端庫存有機會逐步去化，通膨影響趨緩，才能幫助DRAM市場需求回溫。

就DRAM市場供需來看，李培瑛指出，由供給方面來看，第一季供應商庫存持續增加，部分供應商調降資本支出，啟動減產調節及減緩製程推進，預期每一家DRAM廠應該都有庫存積壓情況。就價格趨勢而言，2022年下半年逐季下跌二成，但因供應商減產及調降資本支出，2023年第一季開始價格下滑趨勢逐步縮小。