為強化集合住宅公共安全，內政部營建署修法，自今年起8樓以上的集合住宅納入申報公安範圍。但截至目前為止，基隆市符合這項標準的集合住宅建物共1115棟，但其中僅有280處管委會，若逾期未申報，依建築法最高將會開罰新台幣30萬元，且得連續裁罰。

2021年高雄市城中城大樓火災，造成至少46死、43傷，在這次事件後，讓中央重視老舊複合式建築的安全問題。內政部營建署修訂《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，將原本規定16層以上建築物每2年公安申報1次，改為建築物8層以上未達16層應每3年申報1次。

基隆市政府都發處強調，市內8層樓以上的建築物，須於今年3月31日前完成公安申報，否則依《建築法》第91條第1項第4款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰。

不過，據基隆市政府都發處的統計顯示，基隆市領有使用執照的8層樓以上建築物共有1115棟，但有成立管委會的大樓僅有280處，而公安申報又需要管委會或管理負責人申報。意即基隆市有75％的8層樓以上大樓，恐將面臨開罰的命運。

對此，基隆市建築師公會認為，基隆市未成立管委會建物還很多，要推動公安申報，可能需要市府有規模地宣傳大火釀嚴重死傷，曝露老舊複合式建物安全與無管委會等問題。

依現行規定，建築物所有權人或使用人，應委託專業檢查機構或人員辦理檢查，如有成立管理組織由管委會或管理負責人申報。檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等六項，檢查後，再由專業檢查機構向市府申報，申報期間為1月1日至3月31日，且應每3年申報一次。

都發處指出，若社區未成立管委會，也應由所有權人推派代表人辦理，若推不出代表人未申請或未改善，都發處目前沒有寬限期的相關規定。目前都發處也正整理社區管委會清冊，再委請建築師公會各區宣講，並協助相關公安申報。