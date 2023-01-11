屏東第29座共融遊戲場「海島迴琉」坐落在離島小琉球，以海洋意象為主設計，為全台難得一見的海島特色公園，11日正式啟用。（謝佳潾攝）

屏東第29座共融遊戲場「海島迴琉」坐落在離島小琉球，以海洋意象為主設計，為全台難得一見的海島特色公園，11日正式啟用。（謝佳潾攝）

屏東第29座共融遊戲場「海島迴琉」坐落在離島小琉球，以海洋意象為主設計，為全台難得一見的海島特色公園，11日正式啟用。（謝佳潾攝）

全台難得一見的海島特色公園、同時也是屏東第29座共融遊戲場「海島迴琉」，11日在縣長周春米與孩童的歡笑聲中正式開箱啟用，園內有觀星草坪、超大滑面滑道等遊具，一旁則有日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，完美提供各年齡層可使用的共融空間。

看到這座心心念念的公園啟用，孩童們難掩興奮，迫不及待地想搶先體驗，而主持啟用儀式的周春米，更是抵擋不了孩子們的邀請，與小朋友一同開箱「海島迴琉」、玩遊具。

周春米指出，屏縣府推動的「一鄉鎮一共融遊戲場」終於拼上離島這塊重要拼圖，琉球是座美麗的珊瑚礁島嶼，海洋資源生生不息，所以「海島迴琉」在設計上以海洋為理念，並以海波浪迴圈的線型作為園區的步道系統，遊具上則採多層次的平台設計，如同礁石般錯落堆疊。

周春米說，「海島迴琉」位處半山腰上，透過搭配高聳的遊具設施，創造出登高眺望遠方的視野感，且公園一旁有日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，在占地0.8公頃的場域中，除有符合小孩的需求外，還融入高齡者及身障的使用需求，完美提供各年齡層可使用的共融空間。

她介紹，園區內有規畫多樣體健設施、挑戰性高的溜滑梯、觀星草坪、以及超大滑面滑道等，此外，還有無障礙友善空間，在整合周邊機能空間後，讓民眾有個可以運動、遊樂，又能培養親子感情的地方。