桃園市大溪至善高中50周年校慶紀念影片「大溪百年·至善五十」今日殺青。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪至善高中50周年校慶紀念影片「大溪百年·至善五十」今日殺青，整部影片由李欣潔導演執導，結合畢業校友、在校師生訪談的紀錄片方式，呈現至善高中獨有的自然美學、社區美力，影片中空拍、實景、棚內、劇場、術科教室、校外教學現場的許多畫面。

校慶紀錄影片中述說至善高中近十年來的教育新創、蛻變與科系調整，也邀集許多校友回校受訪，看到學生畢業後，在各行各業發光發亮，也讓至善高中董監事們帶著感恩的心，感謝至善高中創校50年來歷任的董事長、董事、家長會長、校長、主任、老師及所有愛鄉愛校、學有所成、貢獻社會一己之力的校友學生們。

導演李欣潔是台灣藝術大學電影系畢業，畢業作品「膠妻」，更在2010年在同性、兩性與女性觀點議題上，在台灣學生電影圈引起討論。她曾任職至善高中教務主任、實習主任、影像老師。

李欣潔也擔任至善高中駐校藝術家，推動至善特色「影視音通識」教育，全校各科木工科、農銷科、幼保科、觀光科、普通科的學生，在校3年都能學習如何拍片、成音、剪接與實做，讓「影識音教育」能落實至善人三年的學習，透過影視音的實做與表現，讓至善人在畢業後，更能透過影視音表現自我、增加職場競爭力。