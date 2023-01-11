台達電(2308)2022年合併營收為3844.43億元，年成長22%，創下歷年新高，由於第1季是淡季且逢農曆年，台達電預估，第1季營收及毛利率會較去年第4季下來一點，但可望維持年增趨勢，美系外資看好台達電2023年各項業務趨勢，重申「建議買進」評等，今天外資也買超台達電，激勵台達電股價逆勢收紅。

台達電2022年12月合併營收為344.22億元，月減3.6%，年增14.5%，累計2022年第4季合併營收為1056.6億元，季減0.5%，為單季歷史次高，累計2022年合併營收為3844.43億元，年成長22%，創下歷年新高；展望第1季，台達電預估，第1季營收及毛利率會較去年第4季下來一點，但可望維持年增趨勢。

美系外資最新報告指出，我們預期電動汽車零組、電動汽車充電設施和工業自動化將推動台達2023年第1季收入成長，預估台達2023年第1季營收將年成長20%，2023年台達電EV(電動車)零組件及充電設施增長不變，可望成為2023年成長驅動力，加上伺服器電源、樓宇自動化趨勢，工業自動化產品出貨量亦可望因大陸解封恢復，重申台達電「建議買進」評等，目標價368元。