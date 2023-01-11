連鎖飯店集團寒舍(2739)董事長暨總經理蔡伯翰表示，邊境解封後商務客回流較觀光客快，已恢復至疫情前的9成，觀光客則預期要到下半年才有機會恢復接近疫情前水準，寒舍將致力衝刺營運表現，力拚今年營運轉虧為盈。

為響應「光源台北」台灣燈會在台北，寒舍旗下台北寒舍艾美酒店特與澳洲藝術家Amanda Parer合作，邀請展出作品「Intrude」中的2隻大型白兔燈飾裝置，自1月11日至2月28日期間於酒店門口展示，其中一隻高達7公尺，將成為最萌的打卡熱點之一。

寒舍今日下午於寒舍艾美舉辦點燈儀式。蔡伯翰會後受訪時表示，疫情後恢復的速度比預期快。在疫情剛爆發時，市場原先預期多數商業活動會移動到線上，使商務客在疫情趨緩後的需求會縮小很多，但實際發生狀況卻有點相反。

蔡伯翰指出，自去年10月中邊境解封到聖誕節前，寒舍回流的商務客較觀光客多出許多，可能因商務利用線上較實際拜訪效果有很大落差，使商務客恢復速度較快。觀光客則因全球景氣趨緩、各國疫情不一、匯率波動劇烈、航班運量未完全恢復影響，並未完全復甦。

展望2023年，蔡伯翰表示，集團旗下位於台北的飯店平均房價與住房率皆同步上揚，春節前住房率已恢復至疫情前9成，觀光客則可能還在觀望，預期在國際航班陸續恢復下，審慎樂觀看待下半年有望恢復接近疫情前水準，力拚今年營運由虧轉盈。

對於缺工議題，蔡伯翰表示確實是目前台灣觀光產業存在的最大問題，要透過各種不同調配來因應，短期除了因應近期生意量彈性調配因應，長期仍需透過不同建教合作，勞動部也大力協助商議在台僑生工作時數提升，是否開放外籍移工部分則需視政府後續方向。

蔡伯翰表示，薪資是影響徵才的原因之一，但絕對不是最重要的原因，寒舍將持續維持員工對公司的向心力、使員工對工作有興趣，並因應社會水準及產業發展調整。雖然觀光產業「剛出加護病房、甚至還沒出院」，但會努力拉升到市場應有水準。

對於今年年終獎金規畫，蔡伯翰表示，雖然2022年整體營收尚未恢復至疫情前水準，但為感謝同仁辛勞，同時兼顧給員工好的報酬、對股東交代，今年雖尚待董事會確認，但初步規畫發1～1.5個月，尚待董事會確認通過。