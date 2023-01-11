2022年台海局勢兵凶戰危，今年兩岸情勢何去何從備受關注。國立政治大學國關中心助研究員曾偉峯研判，2023年兩岸關係將是「安而不穩」，許多不穩定的因素仍然存在，兩岸關係國際化、中美戰略競爭、中共常態性軍機艦擾台等問題，都有可能讓兩岸衝突忽然升級。

曾偉峯11日出席由國立政治大學東亞研究所、中共研究雜誌社主辦的「2022年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇時，提出上述觀點。

曾偉峯認為，除了前述幾項因素，中共二十大後對台人事安排，大陸解封後的新冠疫情與經濟走向，以及2024年台灣的總統大選，將是觀察兩岸關係發展的三大重要面向。

曾偉峯表示，觀察二十大人事，儘管中國大陸國家主席習近平一手在握，但內政與外交工作似有顯著不同分工。內政如李強、蔡奇、李希等皆是新手上任，但外 交、對台與軍事如王滬寧、王毅、張又俠、何衛東或是秦剛，都是有經驗老手，也熟悉對台事務。觀察此對台人事，後續中共對台工作整體措施預計會更深化現有手段與理論，無論在法律戰、認知戰或是軟硬手法上，都會越來越精緻與深入。

其次是新冠疫情爆發與社會動盪，恐影響兩岸政經社交流。曾偉峯分析，大陸政策由原先的「動態清零」變成類共存的「優化防控」，染疫人數大增，2023年大陸將面臨社會大規模染疫的動盪，而中共高層染疫機會大增，也可能影響政府施政，而動盪的中共可能讓其在對台政策上更加僵化。

最後，曾偉峯指出，2024年台灣總統大選，中共必然關注總統人選，以及採取各項措施影響可能的選舉結果。他說，中共可能採取的外交戰與宣傳戰行動，也讓兩岸政治互動更加艱困。由以上觀察，兩岸關係進入2023年，將仍是安而不穩，更需兩岸雙方智慧處理任何可能的危機。