農曆春節將近，台中市警察局自1台中市警察局自1月1日起執行「加強重要節日安全維護工作」，局長蔡蒼柏，11日於會議中頒發慰勉金給績優員警，除太平警分局偵破連續竊盜案件外，另頒發治安工作有特殊表現1件、重大毒品4件、檢肅治平目標案3件、查緝槍枝案1件、詐欺集團及線上車手等共11件及社會矚目案1件，肯定基層員警對治安的奉獻。

刑事警察大隊偵查第二隊指出，3日於西屯區四川路，查獲林嫌涉嫌自行改造槍枝案，查扣仿HK416突擊步槍、仿M4A1突擊步槍、仿M16突擊步槍1把、仿HATSAN AT44-10空氣長槍、17枚步槍子彈17顆、38枚手槍子彈、已貫通槍管3支、槍機2支、瞄準鏡1支等，以及改造槍枝工具等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，淨化年前治安環境。

刑大指出，太平警分局接獲多名屋主報案，指稱宵小入侵遭竊，警方鎖定竊嫌，循線埋伏將該名慣竊逮捕歸案，初步調查涉及多起竊案，並查扣項鍊、手環等贓證物。台中市警方秉持「有案必破，而且速破」的信念，守護大台中治安，讓民眾安心過好年。

台中市警察局長蔡蒼柏說，重要年節期間，治安工作沒有假期，期許全體同仁，秉持決心及魄力查緝掃蕩，針對檢肅非法槍械、掃蕩黑道幫派、查緝毒品、打擊詐欺及偵辦重大刑案，結合科技偵查鑑識手段，統籌運用團隊合作，全力追緝，打擊犯罪。

台中市警察局於去年迄今，採科技辦案設備，其中刑事警察大隊科技偵查隊，成立AI無人機警察隊，任務配合執行刑案偵查、交通觀測、大型活動維安及整合現有影音即時傳送系統，提升執勤效能，並輔助指揮官決策參考及應處各種突發狀況，查緝異常人、車狀況，發揮科技執法功能。