藍正龍暴瘦一圈出席米神國際啟動記者會。（粘耿豪攝）

導演藍正龍（左起）、群星瑞智董事長柴智屏、導演張榮吉、導演林孝謙出席米神國際開幕記者會。（粘耿豪攝）

藍正龍11日出席「米神國際」正式啟動記者會，他執導並編劇的電影《成功補習班》，在金鐘編劇徐譽庭牽線，米神國際董事長兼執行長柴智屏的支持下，成為該公司成立後第一個投資的影視作品，相較於聊起作品拍攝、募集資金的辛苦過程時侃侃而談，當被問及有沒有追時事新聞？他一頭霧水，記者提醒：「前女友！」他問：「哪一個？」後來意識到是指大S與汪小菲新聞，他馬上半開玩笑說：「再見！」隨即離開趕去做剪接。

許久沒有公開現身受訪的藍正龍，為了拍這部電影壓力大，瘦了一大圈，原本體重大約75公斤，現在僅剩70公斤，他坦言，該片資金籌備不容易，最初有申請到文化部長片輔導金，但還要籌資其他百分之70，「原本以為剩下的資金3個月內可以找好，沒想到找了9個月」，透露那時電影前置已經開始，錢都開始燒，在情況緊急之下，透過好友、金鐘編劇也是導演的徐譽庭牽線，他主動聯繫柴智屏，經過SOP流程，把企劃案及劇本記給她，柴姐和米神團隊特別開了會，看過劇本後馬上答應投資，資金就到位，讓他總算放心執行。

他表示，自己也投了40％的資金，笑認差一點就要抵押房子，是這輩子最缺錢的時候，那時就覺得現金真的很重要，「每天往天空看，往天空許願，想說：可以了吧！」

已經10年沒在台灣拍電視劇、7年沒拍電影的柴智屏表示，當初看到《成功補習班》劇本，就覺得內容很好、劇本滿可愛，「故事很有青春感與幽默感，有那年代年輕男孩的幼稚、無厘頭與天馬行空，非常細膩。加上不是高預算的作品，投資風險沒有很高，將劇本拿給決策小組看，大家全都通過，本來想說萬一沒通過，我自己要投資，後來連霹靂也加碼」。該片預計8月底在台上映。

被問到當導演後是否還想回鍋拍戲？藍正龍表示，還是會想拍戲，「但開始《成功補習班》這個案子之後，我一心只想趕快完成，拍完片時已經放鬆了80％，可是後續還要面對投資方看片的壓力，不過，執行面的完成度上我是滿開心的。」坦言目前把重心都放在該片上，原本拍戲期間都是黑眼圈，「戲殺青後肩頸已經鬆開了」。

藍正龍也被問到《成功補習班》兩位主演巫建和、林奕嵐爆出熱戀新聞，他說自己原本也不知道這件事，是有一天打球聽球友說這件事，「都是年輕人啊，交朋友都很正常吧！我當時每天抓頭，哪會管這個！因為拍戲真的很難！」並說每一個人的交友都有他自己的生命的安排，「他們開心快樂，不要妨礙到別人就好！」他覺得他們都還年輕吧，沒想太多。