逢甲大學「統計行銷研究小組」一年一度的逢甲商圈調查，11日公布調查結果，顯示異國料理店最受遊客青睞，消費者在異國料理的消費金額，對照在攤販或店家飲食消費金額偏高的，尤其是韓式及日式料理，對於想在逢甲商圈開餐點店業者，非常具有參考價值。

逢甲大學「統計行銷研究小組」一年一度的逢甲商圈調查畢業專題，2023年1月6日以「時在逢呷」、「碧popular」及「歡迎光臨my逢」進行成果發表，並公布上述調查結果。

「統計行銷研究小組」歷年所發布的逢甲商圈調查成果，皆受到各界媒體的關注，此次除由調查專題的統計學系大四同學與統計與精算研究所研究生組成外，還特別邀請統計學系北區系友會長孫睿彬、中區系友會長王南喻及逢甲商圈主委王朝藝、曉明女中5位同學一同參與及雲南大學數學與統計學院8位師長，線上觀摩逢甲統計系數據科學教育成效。

該正式調查之前，「統計行銷研究小組」發現異國料理店，占飲食店15％與碧根陽光廣場部分店家，已發展線上、線下經營特色，及疫情陸續降溫，帶來人潮與商機。

這次調查定出「時在逢呷」、「碧popular」及「歡迎光臨my逢」三個研究主題，在2022年11月24日至27日進行調查。

消費者在逢甲商圈吃過的異國料理，以韓式65％及日式62.2％的比例較高，其次為東南亞23.2％及美式18.6％，而在「商圈攤販」餐點最常消費金額51元～100元，約占48.5％；次為101～150元，占31.2％。

在「商圈店家」餐點最常消費金額100～200元，占54.1％，其次201～300元，占18.4％，100元以下，占16.5％。對異國料理的消費金額100～200元，占49.8％，次為201～300元，占26.2％，300-400元以下，約占9％。

調查中詢問哪些店家，進駐碧根陽光廣場，較能引前來的複選題中，以「特色餐廳」最多50.5％，次為「特色飲品店」44.3％，而「品牌服飾」及「特色甜點店」分別為37.8％及37.2％。

舉辦那些活動能吸引消費者進入廣場消費，以「特色市集」有65.2％ ,「街頭藝人表演」32.6％，「節慶促銷活動」及「廣場專用優惠券」分別為29.6及20.2％。此次調查結果，可提供政府或商圈管理委員會推展逢甲商圈行銷的參考。