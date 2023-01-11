成立20周年的投保中心11日舉辦「走過20，始終堅持邁向永續穩健新未來」慶祝茶會。投保中心董事長張心悌表示，成立至今已協助18萬多名投資人進行團體求償案件，替投資人爭取72億餘元的賠償款項。同時，商業事件審理法上路後，案件審理速度加快，從過往的3年縮短至1年，有利於投保中心替投資人爭取賠償金額。

金管會主委黃天牧致詞時表示，投保中心保護投資人的權益勇往直前、努力不懈，過去替投資人辦理市場重大案件，如博達案、爾必達案、樂陞案、大同案等，期許投保中心未來20年做得更好，用專業、熱忱及同理心，服務投資人。

投保中心也邀請兩位歷任董事長出席活動，包括投保中心前董事長朱兆銓及投保中心前董事長邱欽庭。

邱欽庭致詞表示，他離開投保中心才2年，但律師幾乎都走光，在場的律師只認識2位，走了9位，離開的不是去了大型法律事務所，或者是證券周邊單位，投保中心律師離職的比率令人憂心，他認為這需要被重視，若問題不面對、不處理，是不會被解決。

現場並放映以「走過20，始終堅持」為題的投保中心20周年影片，詳細介紹投保中心20年的來替投資人服務的成果。

1、累計接獲電話諮詢158,797通，書面申訴案24,343件，累計受理585件調處案件。

2、累計受理並提起287件團體訴訟案件，共計有184,515名投資人委託。並透過和解及強制執行等程序，為投資人取得高達72億餘元賠償款項。

3、累計提起代表訴訟案件79件，解任訴訟案件83件，共計162件訴訟案件。

4、代表訴訟不法行為人自行賠償及與公司達成協議賠償金額，總計約17.8億餘元。

5、累計派員出席610場股東會，累計辦理歸入權案件共8,891件，累積執行歸入26億餘元。

另，在「投資人保護之實踐-回顧與展望」座談會上，張心悌擔任主持人，並邀集主管機關代表、司法界、律師界等具有實務經驗的專家學者擔任與談人。現場除智慧財產及商業法院陳駿璧院長致賀詞外，特別邀請到司法院前院長賴英照教授做專題演講。

張心悌表示，證券投資人及期貨交易人的保護，與證券市場及期貨市場的健全發展密不可分，尤其隨著資本市場永續發展的推動，提供公平、安全及資訊透明之交易環境，益形重要。

在今年的座談會主題，以團體訴訟、代表訴訟、解任訴訟、踐行股東行動主義的成效及投保中心未來定位等面向切入，與來賓分享投保中心如何逐步落實市場民事責任與促進公司治理的深化。