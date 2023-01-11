9m88將出席《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》線上音樂祭。（夕陽音樂提供）

《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》將於 2／25 至 2／28 一連四日登場。超過30組來自台、日、韓、港、泰...等地區的音樂人參戰，堪稱全台最大規模的線上音樂祭，令人驚喜的是這次更為許光漢首度參戰線上音樂祭，主辦單位夕陽音樂表示：「非常感謝這次所有參加夕陽小鎮的所有藝術創作者，完全相信夕陽音樂及 NAXS 的大家，在遊戲還沒成型初期就義不容辭的答應演出，尤其是光漢練習非常認真，成果超乎預期，期待他舉辦演唱會。除了帥之外，又能演能唱，可謂台灣新生代全方位藝能猛將。」

由落日飛車主理的夕陽音樂，宣布與跨域新媒體藝術團隊 NAXS FUTURE 聯手打造虛擬世界 —《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》，結合音樂、藝術及線上遊戲，以全新視野帶領「鎮民」們進入這座沒有暴力，有著熱鬧城鎮及歡騰海灘的溫馨奇幻小鎮。

音樂祭分為「海舞台 Ocean Stage」、「街頭舞台 Street Stage」、「DJ舞台 DJ Stage」及「露天影院 Cinema」四大舞台，而各演出皆為實景拍攝，部分演出更在指標性音樂場館 Zepp New Taipei 以及玉成戲院搭景拍攝。

此次《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》線上音樂祭陣容華麗，一共擁有超過30組藝人參與，包括落日飛車、ØZI、9m88、李英宏、YELLOW 黃宣、許光漢、宋柏緯、李權哲...等。此外，落日飛車近日也公布受邀參與全球最具指標性音樂祭 Coachella，此次《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》線上音樂祭的演出也彷如暖身前哨站。 《夕陽小鎮 SUNSET TOWN》線上音樂祭今(1／11) 起於 KKTIX 正式開賣。