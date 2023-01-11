高雄市彌陀區漯底山步道毀損，民進黨立委邱志偉爭取水保局經費修繕。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨立委邱志偉在去年接獲民眾陳情彌陀區漯底山自然公園北橫步道毀損嚴重的問題，邀請水保局台南分局到場會勘，並請水保局加速核定改善經費。水保局在去年底核定1000萬元新台幣經費，將由彌陀區公所做後續發包作業。

漯底山山區因為溼氣重、溫差大，山區步道棧板也因為長年的使用已經出現損毀的狀況。邱志偉接到許多民眾陳情，彌陀區公所也針對步道修繕提出計畫爭取經費。

經邱志偉要求水保局儘速核定經費改善，水保局台南分局在去年底核定改善經費1000萬元，彌陀區公所也立即著手展開工程設計作業。部分步道因為原本緊貼地面、下雨容易漫過，將加上基座讓步道提升約30公分，令排水更順暢、步道免受水浸，並將原本木質材質改為塑木，加強底部鋼構結構，增加步道安全性及耐久性。

漯底山的惡地地形是有趣的地質教室，崢嶸陡峭、寸草不生的地貌就緊鄰步道旁，是很適合民眾安排半天時間的地質探訪景點。山頂可遠眺台灣海峽及彌陀街區，視野遼闊，沿途還有許多昔日的軍事碉堡設施。

邱志偉11日到場會勘後表示，水保局核定經費約可改善一半的步道，之後將會請水保局再核定經費，完成全部步道的改善作業。