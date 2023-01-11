不少人在成長過程中都有一條專屬的「小被被」。一名人妻表示，日前女兒去上學時，公婆硬是要把女兒的小被被丟進洗衣機，完全不聽人妻的勸阻，讓她驚呼：「會掀起家庭革命」。而洗淨的「破被」畫面一出，隨即引發網友討論，人妻也分享了女兒回家後的反應，直說：「臉臭到不行」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，女兒有一條珍藏多年的「小被被」，每晚睡覺總要陪在身旁，但日前女兒上課時，公婆執意要把被子拿去洗，原PO無力阻止，只能無奈地說：「如果發現小被被被洗了，恐怕會掀起家庭戰爭」。

從原PO分享的照片可見，晾衣竿上曬了2條薄棉被，左邊淺黃色的棉被有將近20個大小不一的破洞，不只能讓陽光穿透，最大的洞甚至能讓成人的手輕易穿過去，能明顯看出這條小被被已使用許久。

人妻分享女兒小被被送洗後的照片，上面有大大小小的破洞。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

貼文曝光後，引來不少網友回應，「這真的會翻臉」、「看來今年過年不好過了」、「上幼稚園前早點丟，根本沒這麼多問題」、「不洗真的很噁心耶，不知道上面有多少細菌、塵蟎」、「又要花好幾年重新培養味道了」。最後，原PO也在留言串中透露女兒的反應：「她剛剛回家了，臉臭到不行」。