導演藍正龍（左起）、群星瑞智董事長柴智屏、導演張榮吉、導演林孝謙出席米神國際開幕記者會。（粘耿豪攝）

米神國際宣布啟動。（粘耿豪攝）

米神國際四大股東代表遠傳電信總經理井琪（左2）、群星瑞智董事長柴智屏（右2）、霹靂國際總經理黃亮勛（左1）、宏達數位影業總經理魏宏達出席米神國際開幕記者會。（粘耿豪攝）

由台灣電信業者遠傳電信、偶像劇教母柴智屏領軍的群星瑞智、深耕傳統藝術文化的霹靂國際多媒體，以及影視製作技術與設備受導演盧貝松認可的宏達數位影業合資組成「遠想原創」，旗下成立「米神國際」，11日舉行盛大記者會，4大股東代表遠傳電信總經理井琪、群星瑞智董事長柴智屏、霹靂國際總經理黃亮勛、宏達數位影業總經理魏宏達11日一起宣布「米神國際」正式啟動，投資的第一部作品是已經完成拍攝、由藍正龍導演兼編劇的電影《成功補習班》！

米神國際除了由偶像劇教母柴智屏擔任米神國際董事長兼執行長，邀請知名導演、編劇徐譽庭、導演張榮吉分別擔任創意長與電影總監，營運長則由擁有企業級商務背景的呂筑君擔任。「米神國際」未來將集結4大股東的雄厚背景，透過企業化方式，穩定地產出高品質台灣內容與IP，讓台灣重新成為亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心。包括文策院董事長彭俊亨、韓國CJ ENM集團旗下東南亞分公司（CJ ENM Hong Kong） 董事總經理鄭星勳今也與會出席。

CJ ENM Hong Kong董事總經理鄭星勳也在記者會上宣布，與米神國際團隊將去年CJ 旗下的Studio Dragon所製作的熱門韓劇《我們的藍調時光》改編成華語版。該劇是關於一群人生活在濟州島的故事，海島的台灣自然非常適合，而製作團隊會將故事本地化，與觀眾產生深厚的情感連結。鄭星勳表示非常欣賞米神團隊，這次合作，除了投資和國際發行該劇以外，還將請一位韓國製作人與米神的製作團隊一起工作，為這個項目貢獻力量。

《我們的藍調時光》華語版籌備消息受到眾人關注，擔任監製的柴智屏表示，影集的角色、故事都會融入台灣在地樣貌與特色，因為會希望避開東北季風在海邊或漁村拍攝，因此預計明年4月開拍，主要演員目前仍在物色中。

已經10年沒在台灣拍電視劇、7年沒拍電影的柴智屏戲稱自己重出江湖，她說4大股東都是在不同的多媒體領域裏，走過許多成功、失敗、榮耀、挫折的大小企業，「今天我們仍然站在一起，手牽著手往前邁進，是因為我們期待自己將經驗與資源，分享給更多的新夥伴與後輩，同時也像一個重新變身的青少年，充滿活力且謙卑的跟國際間優秀的團隊學習，創造出更多優秀創意的IP作品，感謝大家的支持！」

對於米神國際的成立，遠傳電信總經理井琪表示：「IP投資已成目前市場主流，台灣影視產業目前在IP市場發展出很成功的商業模式。遠傳電信與強而有力的合作夥伴聯手成立『米神國際』，善用各方專長，將以『打造IP』的策略方向，除了扶植本土影視產業創造出更多優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品，同時期望將優質內容帶到世界舞台，讓台灣的影劇內容在海外占有重要的一席之地，成為內容市場的領先者。」

對於IP的打造與轉化，霹靂國際多媒體總經理黃亮勛指出，霹靂累積了30幾年的經驗，從劇本設定到拍攝播出，再到商品化、聯名授權，創造出廣大的周邊經濟效益，同時也跟日本合作推出膾炙人口的劇集，更參與區塊鏈市場在海內外發行NFT，這些經驗未來都會共享予米神，有助於其在IP市場上的發展。

宏達數位影業總經理魏宏達表示：「米神交給宏達最重要的任務，就是分析歐、美、韓拍攝的關鍵技術，來導入到米神每一項參與的專案，讓品質提升，與國際影視作品看齊。宏達會成為在場每一位，最強、最給力的螺絲釘，拍攝中碰到任何難關，都會用最正面的力量去面對！」

米神國際同時公布了15項即將製作與發表作品，包括攜手CJENM Hong Kong 打造全新華語版《我們的藍調時光》，該劇堪稱是2022年在韓影視圈重量級卡司集結最催淚的人氣影集，華語版卡司和故事宣布開拍，令人期待；米神國際創意長徐譽庭與許智彥再度攜手合作推出後青春期勵志寫實影集《抓隻蝴蝶到夢裡》、米神國際電影總監張榮吉執導的追夢熱血電影《不老騎士》也都在計畫中；柴智屏將擔綱監製推出時代傳奇影集《瘋狂舞衣》，改編自真人真事，講述80年代五光十色歌舞餐廳裡年輕人的青春與夢想；金鐘視帝藍正龍身兼導演與編劇的青春成長性喜劇《成功補習班》，是一部以異性戀角度的同志觀察日記，講述三個搞怪的高中男生面對愛情與自我認同的故事。

另外，電影作品還有由億萬票房導演姜瑞智執導黑道題材電影《黑的理容院》、米神國際和群星瑞智聯合製作以運動為題材的青春愛情電影《青春就是要殺球啊不然咧？》、改編自小說《等你回來，雖然你從未離開》真人真事的電影《等你回來》。

影集作品部分，包括韓國最成功純愛喜劇IP改編全新華語版影集《我的野蠻女友》、結合劇場與網紅打造華語情境喜劇新型態影集《廢柴公寓》、2024女孩兒最潮脱單喜劇《誰才是主人》、樂團青春影集《魔幻時刻》、由《比悲傷更悲傷的故事》黃金組合導演林孝謙和編劇呂安弦打造首部影集作品《當宇宙同在一起》、揭秘網路暗黑遊戲的大尺度情慾懸疑影集《討厭的碧雪》、腦洞大開的奇幻性喜劇《夜行男神》。