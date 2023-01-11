朴海秀（左）在片中懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問。（甲上提供）

因Netflix韓國影集《魷魚遊戲》爆紅的朴海秀近年在各式作品中以精湛演技征服觀眾，新片《幻影》與影帝薛景求第2度合作，2人在去年諜報動作片《夜叉：浴血諜戰》聯手抓間諜，當時電影還曾來台取景拍攝，這次一起「穿越」到1933年朝鮮京城卻成為宿敵，朴海秀懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問，不僅綑綁還拿槍威脅，雙方展開心理攻防對決，更互鬥拼個你死我活，不過戲外的感情卻親如兄弟。

朴海秀和薛景求在《夜叉》都展現了中文與日文語言實力，朴海秀也在影集《毒梟聖徒》大秀流利英文，《鬼影戰》中飾演新任總督警護隊長高原海人，首次出演日本人角色，更挑戰100％全日語演出，為此他下足功夫，每天勤練日語台詞，朴海秀展現了非凡的熱情和努力，「一開始壓力很大，就像去參加高考或奧運會一樣準備，我每天花5至6小時練習日語，盡力而為！」在短短2週內消化了所有台詞，包括自己的日文台詞、韓文翻譯台詞，以及合作演員的台詞。

敬業的表現深獲導演李海暎肯定：「第一次見到朴海秀，我就知道他完全符合我劇本裡的海人形象，而且令人驚訝的是，他連對手的台詞都背了下來，簡直像個怪物呀！」而朴海秀苦練日文期間還打電話向薛景求前輩求救，朴海秀說：「我相當尊敬薛景求前輩對工作的態度、意志和精力！而且我因為背日文台詞壓力很大，打電話給前輩討教，他給了我很多鼓勵和也讚賞我的語言天分，給了我力量。」他表示對前輩有著深深的信任和喜愛，也相當感激他在演出上的提點。

薛景求此次飾演軍人出身的日本警察村山淳次，是精通朝鮮語的菁英，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官，而朴海秀演出的警護隊長高原海人雖然是仕途順遂的天才，但他對從軍旅時代的競爭者淳次抱有瑜亮情結，2人不斷猜疑彼此，從心理戰攻防，夾雜著不間斷的質疑與拷問，甚至到最後展開殊死打鬥、槍戰，極致緊繃的激烈對抗關係，成為全片最有張力的「強強對決」。薛景求說：「淳次和海人之間，有著在其他抗日片中看不到的關係，會帶來新的樂趣。」

韓國電影《幻影》（原譯《鬼影戰》），由《信徒》導演李海暎執導，電影靈感取材自大陸作家麥家小說《風聲》，集結《雞不可失》李荷妮（已正名LEE HANEE）、《魷魚遊戲》朴海秀、《寄生上流》朴素丹（已正名朴素談）及《薄荷糖》影帝薛景求、《分手的決心》徐賢宇（已正名徐現宇）、《梨泰院CLASS》金東希共同演出。將於2月3日上映，