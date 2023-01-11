台中市南屯區單元二黎明自辦重劃區，重劃至今長達16年，其中最大的爭議「黎明幼兒園」，去年底已遭認定違建必須拆屋還地，多名地主今（11）日拿著土地所有權狀、抗議標語到幼兒園門口，抗議土地長期遭霸占，要求市府出面解決，盡速拆屋還地。

不過，黎明幼兒園園長林金連說，他沒有參加重劃，土地是他的，何來霸占？地主找錯人了，目前該案還在訴訟中。

引發爭議的黎明重劃區（單元二），是全台重劃史上面積最大的自辦重劃區，開發面積高達186公頃，地主多達2549位。隨著單元二重劃區的開發，2019年該區地價單坪約43～63萬元，2022年已經飆漲到62～83萬元。

據悉，黎明幼兒園占地約1,800坪，園長林金連多次陳情抗議，希望保留幼兒園，並批判重劃會成立的合法性，引起大眾關注。

台中市地政局表示，黎明幼兒園建物拆遷訴訟案自2009年起與重劃會爭訟至今，目前仍由最高法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，立場絕不偏頗，後續視法院判決確定結果，依法辦理相關事宜。

何姓地主說，他和十多名地主參加單元二黎明自辦市地重劃，重劃後分配到黎明幼兒園1,800坪土地，其中他持有的土地有一半在黎明幼兒園土地範圍內，「地主都領有土地所有權狀，至今卻無法使用」，今日才會忍無可忍發出怒吼，要求市府解決，盡速拆屋還地。

據悉，因為黎明幼兒園遲遲不能拆除，讓單元二重劃區從中被攔斷，原先規劃的公園蓄水池無法施工，地下管線無法埋設，影響整體市地重劃，同時唯一貫穿單元二重劃區的龍富路，也因此被迫中斷。

地政局重劃科長陳芸宏說，單元二黎明自辦市地重劃區經市府在2008年1月29日核定重劃計畫書，總面積約186公頃，土地所有權人數約2,549人，在於2011年完成土地分配公告，並於2013年辦理土地點交。

陳芸宏說，黎明幼兒園位置坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」；其中，道路及公園用地屬公共設施用地，幼兒園所坐落多筆土地，在重劃前，林金連均已移轉出售給張姓園長，並經法院判決分配成果確定在案，何姓地主重劃後土地上仍有黎明幼兒園建物占用，建物拆遷訴訟目前仍在爭訟中。