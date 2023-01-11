2023年澳洲網球公開賽男單會外賽，首度參賽的寶島好手許育修11日在第二輪出擊，經過兩盤搶七激戰，7比6（4）、7比6（4）力克瑞典籍會外賽第18種子伊梅爾（Elias Ymer），再一勝就可首次闖進會內賽。

許育修目前單打世界排名208，從青少年時期雙打成績一直相當突出，在2017年的4場四大賽青少年組，勇奪澳網、溫網及美網3座雙打冠軍，去年賽季也在ATP巡迴賽進帳10座冠軍。

除了擅長的雙打，許育修也努力加強單打表現，去年賽季於雪梨挑戰賽拿過1座單打冠軍，今年首度闖關澳網男單會外賽，連續通過兩場考驗，只要下一輪再擊敗法國選手穆勒（Alexandre Muller），就能收下生涯首張澳網男單會內賽門票。

澳網今年總獎金較去年提升3.4%，達到7650萬澳幣（約台幣16.3億），只要能挺進到會內賽，就算單打第一輪輸球，也可入袋10萬6250澳幣獎金（約台幣227萬）。