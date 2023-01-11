俄羅斯「白天鵝」轟炸機的最新升級型Tu-160M，首架原型機已完成第二次試飛，正接受國防部的驗收。不過受限於俄國經濟困難，它能量產多少並不被外界看好。

防衛新聞(Defense News)報導，Tu-160M於2022年1月完成首次試飛，但直到12月才迎來第2度飛行，這樣的進度無法說是「按期完成」。

第1次試飛僅是證明飛機可以離地飛行，而第2次試飛，就涉及到較專業的飛行機動性能與儀器、系統的功能；包括檢查轟炸機在600公尺、2000公尺高度的操作穩定性；以及發動機、航空電子設備、襟翼控制面與起落架、著陸系統的功能是否都正常；測試工作也檢查座艙內的環境，飛行衣、頭盔、呼吸系統和彈射椅功能。

生產Tu-160M的俄羅斯國營聯合飛機公司(United Aircraft Corp,UAC)將飛機交給國防部，進行第二階段測試。飛行員將進行模擬遠程飛行、模擬戰鬥測試，還將檢查低空突防能力。

UAC公司總經理尤里‧斯里薩爾(Yuri Slyusar)表示，Tu-160M有80的系統設備已經更新，改用推力更大、更省油的 NK-32-02 發動機，該發動機還具有自我檢查的功能，安全性提升一級。

2018 年 1 月，俄羅斯國防部簽署了第一份10架新型Tu-160M 轟炸機的合約， 2027年將要完成；另有16架原Tu-160將升級到Tu-160M的水準。但是目前看起來，進度是明顯落後，特別在俄烏衝突，西方國家制裁俄羅斯關鍵電子系統後，顯然更難達成。