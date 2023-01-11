台北市長蔣萬安喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，如今大巨蛋再見曙光。內政部終於在9日發出防火避難性能審查認可函，對此台北市議會民眾黨團抨擊中央，重大公共工程不該受政治算計影響，許可函姍姍來遲，是嚴重侵害全民的權益。議員陳宥丞也表示，大巨蛋的消防審查是國民黨的爛攤，民進黨的奧步。

民眾黨團表示，內政部拖了一年八個月才「終於」核發防火避難性能審查許可函，黨團表示遺憾，回顧審查過程，前任台北市長柯文哲不斷呼籲內政部應該在「堅持公安、依法行政」的前提下，務實理性的解決大巨蛋問題。然而，光是防火避難性能審查的公文，來回卡了一年八個月，如今通過標準和一年前的一模一樣，民眾黨團總召黃瀞瑩表示：「這顯示內政部是政治凌駕專業，現正值內閣總辭之際，試問誰來負起政治責任？」

議員陳宥丞則痛批，大巨蛋的消防審查是國民黨的爛攤，民進黨的奧步。大巨蛋在前市長馬英九時期的財政局長李述德9年徒刑，足以證明這是有犯罪事實的弊案。所以提醒蔣萬安市長未來去大巨蛋剪綵時，請銘記美河市案、雙子星案、三創園區案跟松山文創園區BOT案，這些都是國民黨執政下所製造的問題，未來四年不要再有任何爛攤子。

陳宥丞再表示，民進黨北市議員和前都發局長林洲民，曾多次群起圍剿質疑北市府對於大巨蛋的公安有放水、讓步，是問這個時候是不是要轉過頭來質疑內政部放水、讓步，自己打自己的臉。 花敬群代理部長是否也要勇敢面對不要逃避自己說過的話，還給柯市長一個公道。

陳最後表示，身為球迷也是民代，除了促進開蛋試營運，在議會也會針對執照變更、消防施工及公共安全替市民嚴格把關，絕不容忍在最後一哩路還有任何上下其手的空間。