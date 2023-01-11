又到翻土季節，過去農耕機具夾帶泥土，造成路面泥濘和交通事故層出不窮，讓人恨透，都要求「滴土不漏」來開罰，彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動，並號召全民監督，若發現掉土行為，請撥打24小時免付費環保陳情專線。

彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

每年春耕和收穫季節，農業道路常掉滿路泥巴，引起機車摔車，髒汙不堪，風乾後塵土飛揚，又造成空氣汙染，縣府去年展開大規模宣導工作，催生「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締小組執行作業要點」從2022年7月7日起生效。

彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動。（吳敏菁攝）

彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動。（吳敏菁攝）

彰化縣環保局統計，2021年稽查86件、開罰5件，2022年稽查56件、開罰3件，每件都依廢棄物清理法，罰1200萬元，實際汙染和開罰仍有落差，主要在許多代耕業者「擺爛」，強辯「已通知田主來清理」拖延時間、撇掉責任，機具故意不掛號碼牌也是問題，還有沒有即時通報，都增加執法困難。

彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動。（吳敏菁攝）

彰縣府結合26鄉鎮市公所的農業機械帶土上路聯合稽查取締小組已啟動。（吳敏菁攝）

新的取締作業執行要點上路後，擴大加入26鄉鎮市公所人力，密集排班，加入執法行列，農機所有人應將農機號牌懸掛於農機機身之前方或後方明顯適當處，若違反規定，由公路主管或警察機關依法舉發、處罰。

農業處強調，如未懸掛農機號碼牌發生意外，公路主管或警察可依道路交通管理處罰條例，最高處1萬800元，並視同拚裝車沒入。呼籲駕駛農用曳引機、搬運車等大型機具，須向戶籍所在地公所申請農業機械使用證，同時申領農機號牌。

環保局也號召全民加入監督行列，若發現農耕機邊開邊掉土堆行為，可撥打陳情專線，查獲汙染地面情事，依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。經限期改善仍未改善，按日連續處罰。