年輕人玩很大也要有分寸！一名女網友發文抱怨，男友的分店日前舉辦尾牙活動，有同事提議要玩對決遊戲，贏的人可以親吻輸的人，結果有位女生抽到男友，獲勝後竟直接衝上去「舌吻」男友，她一氣之下當場走人，沒想到對方竟然還挑釁「年紀大了，開不起玩笑」、「跟我親親很舒服吧？」，讓她瞬間火冒三丈，「真當自己青春無敵就可以亂來嗎？」。

一名網友在「匿名公社」上，以「玩遊戲玩到舌吻誰能接受？」為題發文表示，她的男友是店長，日前男友分店吃尾牙，有同事提議要玩遊戲，贏的人可以親吻輸的人，當時有名女同事跟她的男友對決，「她提議猜拳，然後她贏了，旁邊的人問我，她可以親我男友嗎？」。

由於當下的氣氛很好，原PO笑的有點尷尬，但該名女生只朝她笑了一下，就衝過去親男友，而且還是「舌吻」，原PO表示雖然男友全程雙手舉起，呈現投降的樣子，但看那個女生環抱男友的脖子，親的很陶醉的樣子，自己一氣之下就很沒風度的走出包廂。

雖然當下男友和其他店員都有追出門外，但除了男友，大部分的人都覺得她反應太大，該名女生甚至還譏諷她「年紀大了，開不起玩笑」。

原PO氣得直呼自己才28歲，她知道現在很多年輕人都玩很大，但明知道對方的女友就在旁邊，還親成這樣也太過分了，如果真有心避嫌，「『蜻蜓點水』的親一下不行嗎？一定要舌吻？還怪我男友嘴不主動張開」。

事後男友提早帶她離開，沒想到該名女生竟突然冒出一句「跟我親親很舒服吧？」，讓她瞬間火冒三丈，「我真佩服我自己的脾氣，沒當場揍她一拳，發騷也要有限度，真當自己青春無敵就可以亂來嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應，「你男友不避嫌…問題最大！」、「這男的可以放生了，女友都坐在旁邊了還任由那女的親下去…」、「重點是妳男朋友要堅定拒絕才對」、「女店員想找機會上位，你男友問題也很大，這樣哪叫青春應該叫很廉價」、「這綠茶開始在搶了，小心」、「感覺是設計好在向妳示威…」。