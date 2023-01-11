華興里里長陳峙穎也說，永建國小校門口這條木柵路一段311巷，近期也都沒清掃，前天仍看到滿地煙盒、垃圾留在現場。（王欣儀辦公室提供／李奇叡台北傳真）

國民黨台北市議員王欣儀接獲陳情，轄內鄰里公園、周邊道路近期多日未掃，她指出，環保局針對短期就業人員（即短期工）人力調配出現嚴重問題，導致元旦過後至今，將近2周短缺624名短期工，無人打掃環境，市容髒亂不堪，各區清潔分隊又無能為力，里民抱怨連連。對此環保局表示，短期工每年都要重新徵選，因此會有人力空窗期，不過今天開始已經全面上工，未來會再研議縮短空窗期。

王欣儀指出，文山區興業里里長凌錦成向她陳情，興隆公園周邊道路已多日未掃，由於現為落葉期，加上多雨天氣、路面濕滑，影響行人用路安全，有里民曾向清潔隊興隆分隊反應，收到的回覆卻是「這兩周短期工皆無法打掃」，且興旺里、興家里等里皆有相同狀況。另外，華興里里長陳峙穎也說，永建國小校門口這條木柵路一段311巷，近期也都沒清掃，前天仍看到滿地煙盒、垃圾留在現場，未見清潔隊員來清理。

王欣儀說，據了解過去每年都會有2至3週的人力空窗期，但今年的過年剛好在1月，光是大型傢俱、廢棄物清運工作都已快負荷不過來，各區清潔隊正式隊員在工作量滿載情況下無法協助路面清掃，現在又遇到短期工的人力空窗，導致市容環境髒亂的問題雪上加霜。

王欣儀詢問環保局人力空窗因應方式後，得到「在短期工上工前，已責成各區清潔隊調整清掃範圍、頻率，或調派人員機動巡檢」的答案，但她認為，清潔隊工作是一個蘿蔔一個坑，若是「調派其他人員處理」，就是加重其他人的工作負擔，現在清潔隊工作已經夠血汗了，而「責成各區隊調整清掃範圍、頻率」的結果就是現在所看到的，不是地掃不乾淨，就是根本沒人掃，痛批環保局依舊漠視基層隊員工作權益。

王欣儀強調，無論是正式隊員、代賑工、短期工的工作項目、工作量能都應提前預估，相關人力配置都要提早進行，若因為環保局的管理規畫出現瑕疵，導致人力青黃不接，清掃工作停擺，市民須忍受環境髒亂苦果。她說，新政府應要有新氣象，任何不便民、壓榨員工的情事、弊端皆應立即導正，她呼籲環保局針對明年短期工的招聘工作，務必提早因應、啟動相關作業，讓人力空窗期縮到最小！

台北市環保局副局長盧世昌回應，短期工不可能長期聘用，一般都做到年底，因此每年都要重新徵選，導致中間出現空窗期，業務科已有想辦法讓中間的空窗期不要那麼長，今年已提早簽報，在去年年底就針對624名短期工缺額展開招募，各區都有分配名額。

清潔管理科長鄧淞駿解釋，各區報名人數若超過缺額就需抽籤，若像是中正區沒有超額，50名短期工7日就已上工，而各區10日都已經抽完籤，並在今天全面上工。針對空窗期部分，他說往年都是將近1個月，今年已減至1周，未來會再研議縮短。