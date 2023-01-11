民進黨台北市議員王世堅近期因砲轟前新竹市長林智堅是「草包」，並批林智堅明顯違法，該被檢調調查、收押，民進黨新竹市黨部要求黨中央開除他。王世堅回應，那他們就去辦，「我絕對不抗辯！」YouTuber桃園孫先生11日針對「王世堅砲轟林智堅草包，林智堅支持者要求民進黨開除王世堅，請問您怎麼看？」進行網路民調，高達88％的民眾認為「民進黨不敢開除王世堅」、10%認為「民進黨敢開除王世堅」。

YouTuber桃園孫先生11日針對「王世堅砲轟林智堅草包，林智堅支持者要求民進黨開除王世堅，請問您怎麼看？」進行網路民調，截至11日傍晚5點30分，共9225人參與投票，有88％的民眾認為「民進黨不敢開除王世堅」、10%則認為「民進黨敢開除王世堅」、1%有其他意見、1％「沒意見」。

網友紛紛表示，「現在敢講實話的人已經很少了，只能請王議員加油，請繼續做有良心的事就好」、「開除王世堅得不償失，讓國人更認清這個黨性真面目」、「王議員說的真好，草包就是草包」、「民進黨夠膽，就開除王世堅、高嘉瑜，開除啊」、「民進黨敢開除王世堅嗎？除非2024不用選了」。

也有網友認為，「世堅議員是民進黨中的精英，有實力有智慧，民進黨應該重用」、「王世堅如果哪天生氣說要退黨的話，民進黨才是大損失」、「王世堅是少數還保有創黨精神的忠貞黨員了，就算是蔡英文、蘇貞昌、柯建銘，沒人敢開除他」、「民進黨還要靠王世堅這個人抓住民心」。