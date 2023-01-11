2022年石虎路殺達31件，其中南投通報路殺14件，首度「超車」歷年榜首苗栗11件。（集集特生中心提供／楊靜茹南投傳真）

2022年元月2日南投縣就發現該年首起石虎遭路殺事件，沒想到是不好的開端。（集集特生中心提供／楊靜茹南投傳真）

南投、彰化、台中、嘉義遭路殺共20件，可能都是南投石虎族群從棲地向外擴張不幸遭路殺的個體。（集集特生中心提供／楊靜茹南投傳真）

據集集特生中心石虎研究團隊統計，2022年石虎路殺達31件、犬殺4件，件數與2019年2019年最高紀錄持平，其中南投通報路殺14件，首度「超車」歷年榜首苗栗11件。研究團隊認為，可能與南投石虎族群擴張有關，呼籲用路人依速限行駛，減少路殺。

集集特生中心指出，2022年元月2日南投縣就發現該年首起石虎遭路殺事件，藍小姐下班路過台21線魚池鄉日月潭路段發現公石虎亞成體，沒想到卻是不好的開端，經統計2022年南投共通報石虎遭路殺共14件，超越苗栗11件。而苗栗石虎2021年遭路殺共15件，較2022年路殺件數略為降低。

另彰化的石虎遭路殺共4件，件數增加，也是歷年最高，台中、嘉義各1件，其中嘉義是首度入榜，石虎研究團隊研判，南投、彰化、台中、嘉義遭路殺共20件，可能都是南投石虎族群從棲地向外擴張的個體，疑向外移動時缺乏經驗，不幸遭路殺。

研究團隊說，每個通報個案都會派員到現場勘查，發現部分個案附近有很多流浪狗，研判石虎也可能在逃避犬群攻擊時越過道路遭路殺。呼籲用路人依速限行駛，民眾不要餵養流浪狗，避免石虎遭路殺或犬殺。