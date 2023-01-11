大陸放開防疫措施後，外界關注今年大陸的經濟發展。國防安全研究院副研究員林雅鈴評估，「穩增長」是今年大陸經濟的首要目標，但儘管著重於提振消費、擴大內需，但受限於居民收入提升不易，即使透過經濟刺激方案，政策效果的展現仍需時，約要等到今年第二季或下半年，消費內需才會恢復。

林雅鈴11日出席由國立政治大學東亞研究所、中共研究雜誌社主辦的「2022年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇時，發表上述分析。

展望2023年，林雅鈴表示，在通貨膨脹、俄烏戰爭、升息等因素影響下，全球經濟成長將放緩，此對於大陸經濟成長將帶來負面影響。從近期大陸政府頻頻出台各項政策來看，當前大陸經濟發展恐不樂觀，承受較大的經濟衰退壓力。

林雅鈴指出，從中共中央經濟工作會議內容來看，「穩增長」是2023年大陸經濟的首要目標，儘管大陸政府將提振消費、擴大內需放在經濟工作第一位，但受限於居民收入提升不易，即使透過經濟刺激方案，政策效果也要一段時間才能展現，約要等到今年第二季或下半年。大陸需要提振市場信心，進而改善民眾對於未來經濟的預期之後，民眾才會願意把儲蓄轉為消費。

林雅鈴也預期，今年大陸會有較去年更為積極的財政政策與寬鬆的貨幣政策，但不會大撒幣。

談及地方專項債，林雅鈴認為會比去年更高。她說，目前大陸財政部已提前下達2023年部分新增債務額度，1月起將密集發債，資金將儘快用於重大專案建設，加大投資拉動經濟的力度，預計2023年地方政府新增債券發行總量可能會比2022年略有增加，再創歷史新高。

但林雅鈴示警，透過發債獲取資金投入建設，不僅會擴大財政赤字，同時也會加深未來的償債壓力。對於地方政府而言，倘若財政缺口不斷擴大，隨著償債高峰期到來，地方政府借新債還舊債的比例快速攀升，此不僅會讓地方債務問題成為經濟發展的一大隱憂，同時也會讓政府的資金運用陷入困境。

林雅鈴另指出，為了化解房地產市場風險，大陸政府已經放寬對房地產開發商的融資，以改善資產負債情況，並提出相關購房政策，但在民眾消費受限之下，短期內購房需求不易提升。此外，房地產開發商會以消化目前手上庫存為主，因此預期今年的房地產開發投資不會出現大幅度成長。