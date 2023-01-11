詐團以結婚為前提，不斷對被害女子甜言蜜語，再以各種藉口詐財。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

檢警發現，有境外假愛情詐騙集團，在交友平台或通訊軟體上佯稱自己是聯合國戰地醫生，與熟女搭訕後每天殷勤問候營造戀愛假象，待被害人掉入愛情陷阱後，即開始以無法忍受當地環境想要離開，但是必須付出一筆金額為由，請求被害人幫忙，並聲稱會來台灣與其結婚，使被害人掉入圈套不斷匯款援助。

警方將協助詐團洗錢的外籍女移工移送法辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

士林地檢署偵辦多起類似案件，發現都是由58歲印尼籍女移工Darti出面向被害人收取現金，但她到案時均以不知情為由脫罪，因連續多次行為動機可議，檢察官遂指揮刑事局與鐵路警察局進一步偵辦。

警方調查，藏身幕後的主嫌指示國內車手向被害人收取現金，或指引被害人匯款後，前往BTM、比特幣自動櫃員機購買比特幣至指定錢包地址進行洗錢，其中，Darti自2020年起至2022年間，多次協助詐團收取贓款，被害案件達10件，財損金額逾400萬元。

警方查出，加密幣錢包登記為一名奈及利亞籍男子LUCKY所有，根本不是高富帥的白人。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

檢警追查加密幣錢包公開帳本，比對上百筆金流資料後執行拘提搜索，發現Darti每次交易皆收取數千元至上萬元不等的酬勞，該加密幣錢包登記為一名奈及利亞籍男子LUCKY所有，根本與網路上的高富帥美籍白人照片明顯不相同，研判是奈及利亞詐團盜用帥哥照片，以愛情詐欺手法向多女實施詐騙，Darti也是被愛沖昏頭才會不斷幫對方轉帳洗錢。全案訊後，依洗錢、詐欺等罪嫌送辦。