林男國3車禍棄車逃逸 1小時後同路段衝出路肩遭撞引發車禍5人受傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道3號大溪路段北上56.6K處今天下午3時50分發生一起行人闖入國道車禍，年約30多歲林姓男子，疑似在今天下午2點多，在同路段發生車禍後棄車逃逸，不知何原因，又在下午約3點50分出現在同路段，從內側路肩衝出，遭一輛行經而來不及反應的小貨車撞上，後方又有一輛廂型車煞車不及追撞，整起車禍除林男外，還有3人受困車內、1人自行逃出，皆送往醫院救治。

林男從路肩衝出遭撞後躺在國道外側車道上，而小貨車撞到人後則是停在中線車道，遭後方的另一輛廂型車追撞，整起車禍林男遭撞後意識不清、骨折送醫外，2車追撞則有1人自行脫困、3人受困車內被救出，意識皆清楚，送往恩主公醫院救治，目前5人都沒有生命危險，其中2車駕駛人都未酒駕。

國道警方說，林男第一起車禍並未有人員受傷，不知何原因他棄車逃逸，過了1個多小時後又闖入國道引發車禍，呼籲行人不得闖入國道公路，違者可依道路交通管理處罰條例第33條第4項，可罰3000到6000元罰鍰，而這起車禍詳細發生原因，有待進一步調查。