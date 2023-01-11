桃園捷運綠線由八德區建德路起，行經介壽路、建國路、延平路，經桃園火車站，沿中正路、省道臺4線轉坑菓路，並與機場聯外捷運A11站銜接，各路段配合施工需求架設圍籬，施工期間桃園市政府捷運工程局將以民眾通行權益作為最優先考量，並視工程進度滾動檢討，逐步退縮圍籬還路於民，以順應民意，將施工影響降至最低。

桃園捷運綠線退縮圍籬供民眾通行。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園捷運綠線退縮圍籬供民眾通行。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

捷運工程局長劉慶豐表示，為顧及市民行的安全，目前審視各階段工程完成進度，以友善市民人行的方向，調整捷運施工圍籬並進行完善宣導措施，六路段圍籬優化，自1月起分3個月內完成：

1.中正北路320巷至南竹路口施工圍籬拆除：該路段高架橋梁已大致完成，將拆除約698公尺之圍籬，預定112年3月31日完成。

2.南崁路二段與長興、富國路口改善：為改善該路口交通，將進行往大園方向近路口50公尺之圍籬退縮，並增設左轉車道；另外將進行往桃園方向右轉富國路之標誌標線改善，預定112年1月19日前完成。

3.G05站行人通道改善：該路段原東側行人通道不連續，已於112年1月9日完成介壽路一段約80公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行，。

4.G06站行人通道改善：該路段原西側行人通道不連續，已於112年1月3日完成介壽路約125公尺之圍籬退縮，目前兩側均可供民眾通行。

5.G08站行人通道改善：該路段原僅東側可供行人通行，已於112年1月7日完成中正路西側約106公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行，同時解決東側騎樓占用不利行人通行問題。

6.G09站行人通道及力行路改善：該路段原僅東側可供行人通行，將進行中正路（力行路－民光路）西側約58公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行，同時解決東側騎樓占用不利行人通行問題；另外將退縮力行路之圍籬，由目前單行通行改成雙向，以解決交通壅塞情形，預定112年2月28日完成。

桃園捷運綠線行經桃園市八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，自2018年起陸續開始施工，各工區施工圍籬配置皆遵循交通主管機關核准的交通維持計畫設置。

桃園捷運綠線退縮圍籬供民眾通行。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

捷運局也會在施工路段周邊、重要路口設置施工告示牌，並於捷運局官網、軌道願景館FB、廣播電台及有線電視跑馬燈宣導改道措施，使行經該路段的民眾，可以隨時知道交通改道資訊及工區位置。此外，各重要道路路口也配合交維計畫，指派義交協助指揮交通、疏導車流，並設置CCTV監視系統隨時監看車流狀況。

劉慶豐表示，捷運綠線為桃園三心六線軌道建設的骨幹網絡，未來可串聯都會區交通，銜接雙北生活圈，是桃園交通轉型的重要市政建設之一，施工期間難免對市民朋友的生活造成不便，請市民朋友共同體諒。另外，捷運工程局將於近期設置捷運綠線沿線居民服務小組，建立居民陳情的通報管道，傾聽民眾的心聲。